Toccara Jones s’extasie sur le photoshoot Teen Vogue de Natalia Bryant

Toccara Jones en a assez vu … elle est presque couronnée Nathalie Bryant comme prochain top model américain.

Nous avons eu l’ex-star de “America’s Next Top Model” devant Essence Fashion House à Chelsea pendant la Fashion Week de New York et nous voulions qu’elle assume KobéLa fille de Teen Vogue orne la couverture et les pages de Teen Vogue.

Toccara ne pouvait pas arrêter de s’extasier La performance de Nathalie. Cela va sans dire… Toccara ne pense pas seulement… elle sait que le mannequin de 18 ans va le TUER dans l’industrie. Natalia, bien sûr, a signé avec IMG, une grande agence de mannequins et de talents, en février.

Quand notre cameraman lui a demandé 2 cents… Toccara a répondu : ” L’avez-vous vue [Teen Vogue] diffuser? Avez-vous vu les poses ? Avez-vous vu son style ?” Comme pour dire… BIEN SR qu’elle l’a. Et, d’un modèle à l’autre, Toccara nous dit exactement pourquoi elle pense que Natalia a ce qu’il faut.

Toccara dit que le succès de Natalia ne sera pas lié au fait qu’elle est Kobe et Vanessa Bryantla fille de. Loin de là. Toccara dit … il suffit de regarder les caractéristiques étonnantes de Natalia.

Cela dit … Toccara offre à Natalia quelques conseils sur ce à quoi s’attendre dans le monde du mannequinat. Mais, Toccara n’est pas inquiet. Elle est persuadée que Natalia est entourée d’un cercle solide.