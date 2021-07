Toch.ai embarque Meghna Krishna en tant que directrice des revenus

Toch.ai utilise des algorithmes d’apprentissage en profondeur et indépendants du cloud pour l’interprétation automatique du contenu présenté dans les vidéos

La plate-forme basée sur l’IA, Toch.ai, a nommé Meghna Krishna au poste de directrice des revenus. Dans son nouveau rôle, Krishna sera responsable de la maximisation des revenus ainsi que de la création d’organisations de vente et de marketing pour établir la présence de l’entreprise en Inde et au-delà. Basée au bureau de Delhi, elle rapportera à Vinayak Shrivastav et Saket Dandotia pour Toch.ai.

Auparavant, elle était associée à la plateforme de technologie de voyage RateGain en tant que vice-présidente des alliances stratégiques mondiales. Avec plus de deux décennies d’expérience dans la vente au détail, le commerce électronique, les voyages et le SaaS dans des entreprises internationales et nationales, elle est prête à démarrer sa nouvelle entreprise.

La société est ravie d’avoir Meghna Krishna dans son équipe, a déclaré Vinayak Shrivastav, co-fondateur et PDG de Toch.ai. « Son rôle sera déterminant pour amener l’entreprise vers de nouveaux sommets, non seulement sur le marché indien mais aussi à l’échelle mondiale. Nous sommes convaincus que son sens des affaires et ses capacités stratégiques seront une force motrice forte pour l’équipe de Toch.ai pour exceller », a déclaré Shrivastav.

Krishna a noté que la technologie était à l’avant-garde de la croissance depuis longtemps, et la pandémie n’a fait qu’accentuer cela. “La technologie vidéo est une industrie de niche avec beaucoup de potentiel, et je suis convaincue qu’avec les bons partenariats et la bonne équipe, nous serons en mesure d’obtenir d’excellents résultats pour Toch.ai et la technologie vidéo en tant qu’industrie”, a-t-elle ajouté.

Toch.ai utilise des algorithmes d’apprentissage en profondeur et indépendants du cloud pour l’interprétation automatique du contenu présenté dans les vidéos. Sa technologie permet de traiter le contenu à la volée, en le méta-marquant automatiquement, en comprenant le contexte, en identifiant les moments clés et en traitant le contenu vidéo instantanément. Grâce à sa technologie propriétaire, Toch.ai aide ses partenaires à générer des engagements, à augmenter les interactions et à augmenter les revenus de leur contenu vidéo tout en gérant les risques et en réduisant les coûts.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.