Toch.ai lève 11,75 millions de dollars en série A pour transformer l’industrie du contenu vidéo numérique

La plate-forme SaaS basée sur l’IA Toch.ai a levé 11,75 millions de dollars de financement de série A par Moneta Ventures, Baring Private Equity India, Binny Bansal, Ventureast, 9 Unicorns, Anthill Ventures, Cathexis Ventures, SOSV, Artesian et Innoven Capital (soutenu par Temasek et United banque étrangère). Selon l’entreprise, le financement sera utilisé pour développer l’infrastructure technologique et l’expansion de l’entreprise sur les marchés mondiaux avec un accent particulier sur les marchés étrangers.

Fondé en 2016 par Vinayak Shrivastav, Saket Dandotia et Alok Patil, le financement de Toch.ai intervient à un moment charnière pour l’industrie du contenu vidéo numérique et de la publicité vidéo numérique de plus de 224 milliards de dollars, qui a longtemps été en proie à des processus manuels fastidieux et à un engagement limité des consommateurs. et une faible monétisation. Toch.ai aide les entreprises à réinventer ce qui est possible avec la vidéo numérique, Vinayak Shrivastav, co-fondateur et PDG de Toch.ai. « Notre technologie entraîne des changements révolutionnaires dans la façon dont le contenu vidéo est édité, présenté et consommé. Cela permet aux entreprises, qu’il s’agisse d’un diffuseur, d’un service de streaming ou d’une équipe sportive, d’offrir le bon contenu vidéo dynamique au bon moment, de répondre et de dépasser les attentes de leurs clients et d’augmenter leurs revenus tout en gérant les risques et en réduisant les coûts. Notre prochain voyage va nous voir nous concentrer sur la construction d’un écosystème d’outils vidéo autour de l’entreprise qui travaillera à se définir comme une entreprise SaaS mondiale », a-t-il ajouté.

Toch.ai utilise la technologie de l’intelligence artificielle pour traiter le contenu vidéo, y compris les événements sportifs en direct, les émissions de télévision ou le contenu basé sur une bibliothèque, automatiquement et instantanément. À l’aide d’un algorithme qui balise automatiquement les images, les vidéos et le texte, comprend le contexte et identifie les moments clés, les entreprises peuvent créer et partager automatiquement du contenu vidéo numérique personnalisé à l’aide de flux existants.

Pour Arul Mehra, partenaire de Baring Private Equity India, l’IA peut faire une grande différence dans la façon dont le contenu est généré et consommé et Toch.ai est équipé d’une technologie et d’une équipe de premier ordre qui contribuent à la révolution observée dans le secteur de la vidéo. « Nous voyons cela comme une énorme opportunité de faire partie de ce changement alors que nous travaillons en partenariat avec Vinayak Shrivastav et l’équipe alors qu’ils tracent le chemin pour devenir des leaders dans l’espace de la technologie vidéo », a-t-il souligné.

