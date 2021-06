Today at Apple Youth Program éveille l’énergie créative des artistes new-yorkais

Ce printemps, les jeunes de New York de Brooklyn au Bronx se sont réunis en ligne pour créer des projets créatifs, acquérir de nouvelles compétences auprès d’artistes de premier plan et découvrir une passion pour la narration créative. Grâce aux opportunités rendues possibles par Today at Apple, 39 jeunes artistes ont reçu les outils et les idées dont ils ont besoin pour avoir un impact sur leurs communautés.

Le programme Today at Apple Youth était un voyage de créativité et d’apprentissage de 14 semaines présenté par le Youth Design Center de Brooklyn, le Lower Eastside Girls Club, la Ghetto Film School et Apple. Les jeunes participant au programme ont soumis des demandes d’adhésion l’hiver dernier et ont commencé à apprendre en mars.

Le 10 juin, un panel d’artistes invités et de collaborateurs alimentant le programme a rejoint certains des jeunes artistes sur Webex pour une vitrine de portfolio virtuel qui a célébré les portfolios créatifs développés au cours des 14 dernières semaines. Les participants ont partagé leurs projets les plus significatifs et expliqué comment le Programme des jeunes leur a donné de nouvelles façons de penser à eux-mêmes et à la société.

La vitrine a commencé par un message inspirant d’Ebro Darden d’Apple Music et un récapitulatif du programme par Vanessa Guzman d’Apple. Les collaborateurs Eda Levenson et Geneva White de Scope Of Work, une agence de développement des talents de New York travaillant à la création d’un écosystème créatif plus inclusif, se sont joints à la vitrine des questions-réponses avec les jeunes artistes. Le programme jeunesse Today at Apple fait partie de l’Initiative d’équité raciale et de justice d’Apple.

Des invités créatifs et des partenaires du programme se sont joints à la vitrine du portfolio virtuel pour célébrer le travail des jeunes artistes.

Les projets du portfolio ont été présentés dans une série de pistes de plusieurs semaines animées par des artistes enseignants et des mentors : Owning Your Narrative, Community Mixtape, Neighbourhood Stories, Envisioning Freedom et Illustrating New Futures. Chaque piste a affiné une discipline créative spécifique, comme le cinéma ou la photographie. Apple a fourni aux jeunes des outils tels que des iPhones, des microphones et des logiciels de montage.

Le 11 juin, Kervin Brisseaux, illustrateur et directeur du design new-yorkais, et Rich Tu de MTV ont conclu le programme Today at Apple Youth avec une session de studio virtuel ouverte au public sur Webex. Kervin et Rich ont discuté du rôle de la créativité dans l’industrie du design avant de se lancer dans Adobe Fresco sur iPad pour une démonstration d’illustration.

Studio Virtuel : Créer de Nouveaux Mondes avec Kervin Brisseaux

Le programme pour les jeunes est l’une des nombreuses initiatives que Today at Apple propose depuis le début de la pandémie pour connecter et inspirer les créatifs pendant une période d’isolement et d’incertitude. Vous pouvez découvrir les dernières sessions Today at Apple sur apple.com/today et en savoir plus sur le Youth Design Center sur leur site Web.

Suivez-nous sur Twitter pour les actualités quotidiennes de l’Apple Store.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :