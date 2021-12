Today Program, Raúl Araiza réalise un arrangement esthétique

Programme d’aujourd’hui, chef d’orchestre effectue un arrangement esthétique | Instagram

L’une des émissions matinales les plus regardées à la télévision mexicaine est sans aucun doute la Programme d’aujourd’hui, cette émission de variétés accueille également plusieurs animateurs qui sont devenus les favoris du public, l’un d’eux a subi une agencement esthétique.

Vous serez sûrement intéressé de savoir que c’est précisément Raúl « El Negro » Araiza qui a non seulement surpris ses partisans, mais lui-même a été choqué et même effrayé.

Cela est dû au fait que le conducteur n’était probablement pas au courant des effets secondaires après que cette procédure a été effectuée, comme cela pourrait arriver avec de nombreuses personnes lors de la première utilisation.

Dans une vidéo YouTube partagée sur la chaîne Hoy, le traitement effectué par le chauffeur a été partagé, cette vidéo divertissante a pour titre : « Raúl Araiza, préoccupé par le traitement de beauté qu’il a subi | Programme Hoy », Nous le partagerons avec vous tout de suite.

avec curiosité Raul Araïza Il a décidé de réaliser cet arrangement esthétique, précisément dans l’une des émissions du programme Hoy, à sa grande surprise il ne savait pas que son visage commencerait à gonfler un peu.

L’acteur qui a participé à divers feuilletons tels que « Gancho al Corazón » et « La Desalmada » le plus récent, a mentionné que non seulement les femmes devraient se préoccuper de leur apparence mais aussi les hommes.

Pour preuve, l’un des conducteurs gâtés du programme Hoy a décidé de suivre une thérapie appelée traitement de revitalisation au NCTF.

En quoi consistait le traitement NCTS ?

Pour commencer, le liquide qui a été injecté à Raúl est composé de vitamines avec acide hyaluronique, ce produit est d’origine française, en plus de ne pas laisser de bleus et son objectif est de :

Donnez de la luminosité à votre visage Donnez de l’hydratation au visage Plus de fermeté à la peau Les pattes d’oie sont atténuées

Alors que le spécialiste injectait ce liquide à l’acteur avec une micro seringue, quelques grumeaux ont été aperçus juste en dessous de ses yeux, il s’agissait des dépôts du produit.

Raul Araïza Il était un peu inquiet car ce jour-là il serait l’un des chefs d’orchestre des Bandamax awards, il croyait que l’enflammé durerait longtemps, cependant, le spécialiste a précisé qu’il ne faudrait que 40 minutes pour que ces grumeaux s’estompent.

Une fois cette procédure commencée, la caméra a fait un gros plan pour se concentrer sur Raúl pendant qu’il subissait ledit traitement, curieusement en arrière-plan Galilea Montijo a été entendue en train de rire des commentaires divertissants de sa partenaire.