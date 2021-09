‘TODAY’ Show Le météorologue Willard Scott est mort à 87 ans

Willard Scott — l’emblématique météorologue de l’émission “TODAY” qui a précédé le Al Roker époque – est décédé.

Al lui-même a confirmé la nouvelle ce week-end, se rendant à IG avec un poste honorifique pour Willard et écrivant … “Nous avons perdu un membre bien-aimé de notre famille @todayshow ce matin. Willard Scott est décédé paisiblement à l’âge de 87 ans entouré de sa famille, y compris ses filles Sally et Mary et sa charmante épouse, Paris.”

AR ajoute: “Il était vraiment mon deuxième père et je suis là où je suis aujourd’hui grâce à son esprit généreux. Willard était un homme de son temps, le diffuseur ultime. Il n’y aura jamais quelqu’un comme lui.”

Willard a commencé à “TODAY” en 1980 et est devenu célèbre pour son ancrage jovial – que ce soit lors d’un segment météo ou de tout autre événement spécial qu’il a fini par organiser pour NBC par la suite. Les bouffonneries du mec étaient hilarantes – il s’habillait avec des costumes fous, plaisantait comme un fou à l’antenne (et pendant les interviews MOTS) … et n’était qu’une huée globale d’une personnalité.

Il est peut-être aussi mieux connu pour avoir souhaité aux Américains un joyeux 100e anniversaire dans un segment en cours de Smucker … dans lequel il présenterait différents centenaires qui ont franchi le cap. Willard a également accueilli certains des moments de célébration les plus mémorables d’Amérique – couvrant les inaugurations présidentielles, les défilés et les fêtes de vacances, les expositions et plus encore.

Il était à peu près l’Al Roker de son époque et a effectivement passé le relais lorsqu’il a pris sa retraite du mouillage au milieu des années 90. Pourtant, ils sont restés de grands amis … et Al le considère comme son mentor.

BTW, Willard a également eu toute l’histoire de faire le clown – littéralement. Il a joué la toute première incarnation de Ronald McDonald dans les publicités télévisées dans les années 60, et a même joué à Bozo le clown aussi. Le mec n’était qu’un propagateur de joie polyvalent – ​​du début à la fin.

Il laisse dans le deuil sa femme, Paris Keena, et ses enfants. Willard avait 87 ans.

DÉCHIRURE