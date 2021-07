Todd Chrisley semble tendre la main à sa fille Lindsie après la révélation du divorce et une altercation au bar

Todd Chrisley a apparemment contacté sa fille Lindsie sur Instagram après l’annonce de son divorce mardi. Avec une légende intelligemment conçue qui exclut toute mention du nom de sa fille, la star de Chrisley Knows Best a offert un peu de réconfort à sa fille aînée pendant la période difficile sous une photo montrant une arrière-cour et une eau libre.

“Je suis là. Je t’aime. Quoi qu’il se passe dans ta vie en ce moment, je le vois, et je travaille pour de bon, pour toi, mon enfant. Il n’y a rien que tu puisses faire ou que tu aies fait cela me fera de moins en moins t’aimer. Je te protégerai de tout, et de quiconque essaiera de [sic] pour vous nuire ou nuire à votre réputation”, a-t-il écrit, avant de poursuivre avec quelques citations de divers livres et écrivains. “Je suis plus fort que la dépression et l’anxiété. Je suis plus courageux que la solitude, et rien ne m’épuisera jamais”, a-t-il déclaré en faisant écho à Eat, Pray, Love d’Elizabeth Gilbert. Je souffle un vent nouveau dans et sur votre vie en ce moment. Recherchez la faveur et les bénédictions que je vous envoie en cette saison car elles viennent de moi. Je t’aime tellement!” Il a fermé le message en disant que le message venait de “Dieu et Todd” et s’adressait à “tu sais qui tu es”.

Lindsie a annoncé la rupture avec son mari sur neuf ans Will Campbell sur Instagram, ajoutant qu’ils “avaient décidé mutuellement” de se retirer du mariage. “Alors qu’une porte se ferme, une autre s’ouvre”, a écrit Lindsie à plus de 600 000 abonnés mardi 27 juillet. “C’est avec la plus profonde tristesse qu’après 9 ans de mariage, Will et moi avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre mariage. Nous entretenons le plus grand respect et amour les uns pour les autres, et nous sommes très reconnaissants pour le temps passé ensemble. Nous continuerons rester amis et être des parents dévoués à notre fils que nous aimons tous les deux beaucoup.”

“Personnellement, je me concentre sur les nouveaux départs à venir et un nouvel espace avec le déménagement cette semaine. Merci d’avance de respecter notre vie privée alors que nous traversons cette période difficile pour notre famille”, a-t-elle poursuivi.