Todd et Julie Chrisley lancent 2 grandes entreprises commerciales

Chrisley Knows Les meilleures stars Todd et Julie Chrisley se sont bien débrouillées financièrement pendant la pandémie. À tel point qu’ils envisagent d’étendre leurs activités commerciales. Les Chrisley ont annoncé l’ouverture d’un restaurant et d’un bar à champagne à Nashville, TN. “Nous avons été approchés pour ouvrir un bar dans le centre-ville de Nashville pour utiliser notre nom. Nous avons décidé de ne pas le faire parce que nous ne buvons pas et que nous ne préconisons pas l’alcool”, a déclaré Todd Chrisley, selon The Tennessean.

“Ensuite, je me suis approché à nouveau, à propos d’un bar à champagne haut de gamme, de déjeuners de mariage ou de brunchs, et j’ai accepté de le faire”, a-t-il poursuivi. Les Chrisley envisagent d’ouvrir un restaurant de cuisine familiale du Sud depuis des années, mais en raison de la pandémie, les plans ont dû passer au second plan dans un avenir prévisible. Le restaurant est beaucoup plus avancé –– le couple dit qu’il est à environ “trois semaines” avant de décider d’un emplacement. Le lieu pourrait être ouvert dès sept mois.

Le bar à champagne a pris quelques discussions. Étant donné que Todd garde les valeurs familiales au premier plan et ne préconise pas la consommation d’alcool (Todd a lancé sa propre marque de boissons non alcoolisées en partenariat avec Beckett’s Tonics California), l’idée d’un bar n’était tout simplement pas quelque chose qui intéresse particulièrement le patriarche. Todd ne voulait pas mettre le nom de Chrisley à côté d’un bar ordinaire du centre-ville de Nashville, mais un établissement “classique” qui, selon lui, en vaudrait la peine. “Si nous allons participer à quelque chose, je veux participer à quelque chose de classe, et vous n’êtes pas ici en train de vous battre. Cela semblait une version plus classe”, a déclaré Chrisley. “Je suis ravie de nos prochains efforts”, a ajouté Julie. “Le restaurant et la nourriture sont tellement dans ma timonerie, je suis ravie de commencer.”

La nouvelle gamme de boissons Todd’s avec Beckett’s a été lancée en avril 2021. « Il n’y a rien de plus important pour moi que la famille, la foi et diriger par un exemple vertueux. C’est pourquoi je me suis impliqué dans la création de la marque Beckett’s™, offrant des produits délicieux et esthétiquement magnifiques. spiritueux et toniques sans alcool fabriqués avec tous les ingrédients naturels !” il a écrit dans la légende. “Je vous encourage fortement à essayer quand vous voulez rester au sec !” il a dit. “Que Dieu vous bénisse tous pour l’amour et le soutien dont vous avez fait preuve pour aider Beckett’s™ à devenir une réalité et un changement de mode de vie positif pour tant de gens !”