Todd Haynes documente la genèse du « Velvet Underground » – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Ce que vous entendez le plus souvent à propos de Velvet Underground est une blague de Brian Eno selon laquelle le groupe n’a pas vendu beaucoup de disques, mais que tous ceux qui en ont acheté un ont formé leur propre groupe.

Cette ligne ne figure pas dans le documentaire de Todd Haynes “The Velvet Underground”, et les célébrités ne parlent pas non plus de sa vaste influence. Vous n’entendez même pas une chanson complète du groupe jusqu’à presque la moitié de la bande de deux heures.

Haynes, le réalisateur fiable et non conventionnel de ‘Carol’, ‘I’m Not There’ (‘Mon histoire sans moi’) et ‘Far From Heaven’ (‘Far From Heaven’), refuse de donner un traitement traditionnel aux Velvets , une approche appropriée considérant qu’ils étaient des pionniers et intransigeants. Leur film, qui a été présenté cette semaine au Festival de Cannes, est, comme les Velvets, audacieusement plein d’esprit, sans limites et stimulant. On a l’impression que même Lou Reed serait ravi de la façon dont ‘The Velvet Underground’ rejette l’évidence.

Je n’avais pas besoin de faire un film pour dire à quel point le groupe était génial », a déclaré Haynes dans une interview.

Il y avait beaucoup de choses que j’allais dire : OK, on ​​sait. Allons directement à la façon dont cela s’est passé, cette musique, d’où venaient ces gens et comment ce miracle d’un groupe de personnes s’est réuni ».

“The Velvet Underground”, qu’Apple fera ses débuts dans les cinémas et sa plate-forme de streaming le 15 octobre, présente des séquences peu vues et une série d’interviews rares qui incluent le membre fondateur John Cale (qui dit que le groupe cherchait “comment être élégant et comment être brutal ‘); Jonathan Richman de Modern Lovers, l’un de ses premiers disciples ; et Jonas Mekas, le regretté cinéaste pionnier qui a filmé la première représentation en direct de Velvet Underground en 1964 et à qui le film est dédié.

« The Velvet Underground » est le plus unique dans la façon dont il ressuscite la scène artistique du bas Manhattan dans les années 1960 qui a donné naissance et fermenté le groupe. Haynes retrace patiemment le paysage fertile de la Warhol’s Factory, l’explosion du New York queer et comment Lou Reed et les Velvets se sont enthousiasmés par des artistes comme les Ramones ou la musique drone expérimentale de La Monte Young. Art, cinéma d’avant-garde et musique se rencontrent. Le documentaire, plus que tout, est un portrait révélateur de la pollinisation croisée artistique.

“Vous avez vraiment ressenti cette coexistence et cette inspiration créative qui changeait de support en support”, a déclaré Haynes, qui a noté que ces foyers localisés semblent maintenant éteints, victimes d’un monde numérisé.

« J’ai envie de ça aujourd’hui. Je ne sais pas où il est”.

‘The Velvet Underground’ est le premier documentaire de Haynes. Le cinéaste utilisait auparavant des fictions délibérément artificielles pour mettre en scène de grands musiciens. Son ‘Velvet Goldmine’ était un fantasme glam rock sur David Bowie. Dans “Je ne suis pas là”, au lieu de tenter la tâche impossible de trouver un acteur pour Bob Dylan, il en a choisi sept.

Lorsque vous recherchez le Bowie de ‘Velvet Goldmine’ ou tous les Dylan de ‘I’m Not Here’, vous tombez sur le vrai », explique Haynes.

“J’ai toujours pensé que si je devais recréer cela sous forme de fiction, il serait préférable de faire quelque chose de différent. Donc, vous ne le comparez pas à la vraie chose, des pommes aux pommes. C’est dans une autre langue, dans un autre contexte, et le cadre est visible ».

Haynes n’a jamais rencontré Reed, décédé en 2013. Mais il l’a vu à quelques reprises lors d’événements comme la Whitney Biennial. Et Reed a autorisé l’utilisation de ‘Satellite of Love’ dans ‘Velvet Goldmine’. Laurie Anderson, la veuve et cinéaste de Reed, a soutenu Haynes dans la réalisation du film, et d’autres héritiers, comme celui de Warhol, l’ont également soutenu.

Des images de Warhol, le seul à avoir documenté les Velvets auparavant, s’entrelacent tout au long du documentaire. Sur un écran partagé, les tests d’écran des membres du groupe pour The Factory (généralement considérés comme des photographies) sont largement reproduits, avec Reed ou Cale regardant la caméra de manière provocante.

« Le seul film à leur sujet est celui de l’un des plus grands artistes du 20e siècle. C’est tellement bizarre et étrange. Il n’y a pas de couverture traditionnelle du groupe jouant en direct. Il n’y a que des films de Warhol », a déclaré Haynes.

Nous n’avons que l’art dans l’art dans l’art pour raconter une grande histoire d’art ».