Todd Haynes sortira un film Velvet Underground après la première à Cannes

Todd Haynes est obsédé par l’industrie de la musique depuis qu’il a plongé dans le monde du glam dans son film de 1998, Velvet Goldmine. Il poursuit cette fascination avec son dernier projet, un documentaire sur la Plancher de velour. Le documentaire a été présenté en avant-première au Festival de Cannes avec des critiques élogieuses et devrait sortir sur Apple TV+.

« Il est difficile d’exagérer leur influence en tant que groupe. Je les ai découverts à un moment particulier de ma vie, probablement au tout début de mes années de collège, et [in them] J’ai localisé les racines de beaucoup d’autres musiques qui m’ont déjà profondément influencé et inspiré – des artistes comme David Bowie, Roxy Musique et Brian Eno“, a expliqué Haynes dans une interview exclusive avec Date limite.

Haynes voulait plonger dans l’ère que Velvet Underground a contribué à créer, alors pour le documentaire, il a commencé la tâche ardue de passer au crible d’énormes quantités de séquences d’archives pour aider à illustrer le New York des années 60 et ses différentes scènes. Haynes ne voulait pas interviewer un groupe de musiciens pour parler de l’influence du Velvet Underground, choisissant plutôt de parler avec des artistes, des penseurs et des personnalités qui ont participé à cette époque.

Haynes s’est appuyé sur le légendaire compositeur, musicien et auteur-compositeur John Cale pour aider à porter la majeure partie du récit. “John Cale est vraiment notre interview centrale à travers le film, et Maureen Tucker était une personne incroyable à qui parler aussi, parce que, quand les choses sont devenues instables entre les deux hommes, elle n’était que cette pacificatrice récurrente et quelqu’un que Lou adorait et avait mis dans un lieu de sécurité et de confiance, ce qu’il ne faisait pas souvent avec les gens », explique Haynes. « Donc, nous avons pu vraiment entendre parler de lui. Aussi, sa voix et ses interviews sont là. Sa présence se fait vraiment sentir dans le film, et sa voix, bien sûr, est dans la musique.

Le film sortira sur Apple TV+ le 15 octobre.

Écoutez le meilleur de Velvet Underground sur Apple Music et Spotify.