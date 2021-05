Todd La Torre de Queensrÿche fait exploser le Temple de la renommée du rock and roll en tant que “ blague d’une organisation ”

QUEENSRŸCHEde Todd La Torre a fustigé le Temple de la renommée du rock and roll comme une “blague d’une organisation”.

Le chanteur a fait le commentaire comme le Temple de la renommée du rock and roll a fait l’objet de critiques croissantes pour son manque de respect perçu pour le genre heavy metal.

Même si les artistes sont éligibles au Temple de la renommée du rock and roll 25 ans après la sortie de leur premier album ou single, des groupes emblématiques de hard rock et de métal comme JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN et MOTÖRHEAD n’ont pas encore été reconnus par l’institution, qui a intronisé GUNS N ‘ROSES au cours de la première année d’éligibilité de ce groupe.

le Rock Hall n’a pas induit NOIR SABBAT jusqu’en 2006, et METALLICA suivi trois ans plus tard.

Vendredi (14 mai), La Torre pris à son Twitter écrire: “Le Rock and Roll of Fame [sic] ne reconnaît pas vraiment beaucoup de groupes. Eh bien, cette porte bascule dans les deux sens. Plus de groupes ne reconnaissent pas cette blague d’une organisation, et à juste titre. “

Rock Hall les règles stipulent que les artistes deviennent éligibles un quart de siècle après la sortie de leurs premiers disques, mais le salle affirme également que d’autres “critères incluent l’influence et l’importance des contributions des artistes au développement et à la perpétuation du rock ‘n’ roll”, ce qui, bien entendu, est ouvert à l’interprétation.

Admissible à l’intronisation depuis 1999, EMBRASSER n’a obtenu sa première nomination qu’en 2009 et a finalement été intronisé en 2014.

VIOLET FONCÉ était éligible pour le Rock Hall depuis 1993 mais n’a été intronisé qu’en 2016.

JUDAS PRIEST était sur le bulletin de vote pour Rock Hall intronisation l’année dernière, mais n’a pas réussi à recevoir suffisamment de votes pour faire la promotion de 2020.

Admissible à l’intronisation depuis 1999, PRÊTRE était auparavant sur le bulletin de vote pour la classe 2018 de la Temple de la renommée du rock and roll, mais a finalement été exclu de la liste des intronisés.

IRON MAIDEN était sur le bulletin de vote pour Rock Hall intronisation cette année, mais n’a pas fait la promotion de 2021.

Plus tôt cette semaine, Temple de la renommée du rock and roll Président et CEO Greg Harris a nié que le genre heavy metal ne soit pas assez respecté par les Rock Hall, en disant: “Nous célébrons toutes les formes de rock and roll. Nous avons nominé JEUNE FILLE, JUDAS PRIEST ont été nominés, nous mettons DÉF LEPPARD en… Ceux qui sont nominés, plus de 80 pour cent d’entre eux finissent par être intronisés. C’est donc vraiment une question de, continuons à les nommer, mettons-les sur le bulletin de vote et transmettons-le à l’organe de vote. ”



