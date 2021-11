Todd La Torre a confirmé que QUEENSRŸCHE sorti de SCORPION‘ reprogrammé « Les nuits de la ville du péché » résidence à Las Vegas afin de soutenir JUDAS PRIEST sur le « 50 ans de heavy metal » Dates de tournée nord-américaine en mars-avril 2022.

JUDAS PRIEST a été contraint de reporter une vingtaine de spectacles nord-américains lors de sa tournée du 50e anniversaire fin septembre après que le guitariste du groupe Richie Faulkner a subi une dissection aortique cardiaque aiguë lors d’une représentation au Plus fort que la vie Festival. Ticketmaster a depuis révélé que QUEENSRŸCHE servira d’acte d’ouverture aux dates reportées, qui débutera provisoirement le 7 mars à West Valley City, Utah et se terminera fin avril.

La Torre, qui a fait face QUEENSRŸCHE pendant près d’une décennie, a discuté de la prochaine tournée du groupe avec PRÊTRE dans une nouvelle entrevue avec The Metal Voice du Canada. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous avons une tournée en mars qui n’était pas censée [be made public] encore… Dans l’ensemble, je pense que c’est environ six semaines’ [worth of shows]. »

Pour ce qui est de QUEENSRŸCHEla décision de se retirer de SCORPION‘ La résidence à Vegas – qui devrait également avoir lieu en mars et avril – et faire le PRÊTRE visiter, Todd dit le SCORPION, nous les aimons vraiment en tant que personnes. Nous sommes amis avec eux et nous avons tourné avec eux plusieurs fois. C’est une de ces choses où c’est, comme, ‘Mon Dieu, qu’est-ce que tu fais ?’ Les gens qui ne sont pas dans l’entreprise ne comprennent pas comment les choses fonctionnent parfois.

« Je pense que c’est super pour [QUEENSRŸCHE] sortir avec [JUDAS PRIEST]; l’optique est super. Et nous sommes très honorés d’avoir obtenu cela. »

Todd a poursuivi en précisant qu’aucune annonce officielle n’avait encore été faite concernant QUEENSRŸCHEla participation de PRÊTRE visiter.

« Je pense que ce qui s’est passé était Ticketmaster commencé à révéler [the dates and the opening act] à [ticket] titulaires, donc c’est sorti prématurément », a-t-il déclaré. « Nous ne disons rien [publicly]. Ce n’est pas à nous de révéler quoi que ce soit, et nous respectons l’autorité et la confidentialité dont ils disposent. C’est leur spectacle. Et donc quand ils annoncent quelque chose avec tout, alors nous le ferons. Je n’annonce rien. »

Jusqu’à présent, les émissions suivantes ont été annoncées pour PRÊTREtournée avec QUEENSRŸCHE, avec plus à venir :

Mar. 07 – Maverik Center – West Valley City, UT



09 mars – Angel Of The Winds Arena – Everett, WA



10 mars – Moda Center – Portland, OR



12 mars – Fox Theatre – Oakland – Oakland, CA



13 mars – Théâtre Zappos au Planet Hollywood – Las Vegas, NV



16 mars – Arizona Federal Theatre – Phoenix, AZ



18 mars – The Pavilion at Toyota Music Factory – Irving, Texas



20 mars – Centre HEB à Cedar Park – Cedar Park, TX



21 mars – Freeman Coliseum – San Antonio, Texas



23 mars – Auditorium municipal de Nashville – Nashville, TN



25 mars – Ameris Bank Amphitheatre – Alpharetta, Géorgie



27 mars – Charleston Coliseum & Convention Center – Charleston, Virginie-Occidentale



29 mars – The Met Philadelphia – Philadelphie, PA



30 mars – Prudential Center – Newark, NJ



31 mars – Le théâtre du MGM National Harbor – National Harbor, Maryland



04 avril – Centre Tsongas à UMass Lowell – Lowell, MA



07 avril – Scotiabank Centre – Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada



11 avril – Place Bell – Laval, Québec, Canada



13 avril – Centre FirstOntario – Hamilton, Ontario, Canada

Une liste complète des dates peut être trouvée sur Ticketmaster.

SCORPION ont depuis tapé RANGÉE DE DÉPANNAGE en tant que nouvelle première partie de la résidence à Vegas.

Le mois dernier, QUEENSRŸCHE‘s Michael Wilton a confirmé que le guitariste Mike Pierre contribuera probablement aux solos de guitare du prochain album studio du groupe.

Depuis fin mai, Calcul s’occupait des tâches de deuxième guitare dans QUEENSRŸCHE, qui a annoncé en juillet que le guitariste de longue date Parker Lundgren quittait le groupe pour se concentrer sur « d’autres entreprises commerciales ».

Calcul rejoint à l’origine QUEENSRŸCHE pour l’album 2003 « Tribu » et est resté avec le groupe pendant six ans avant de quitter le groupe.

Depuis quatre ans et demi, Casey Grillo remplit depuis QUEENSRŸCHEle batteur d’origine Scott Rockenfield, qui s’est éloigné des activités de tournée du groupe au début de 2017 pour passer du temps avec son jeune fils.

Début octobre, Rockenfield a déposé une plainte contre les autres membres originaux du groupe Wilton et Eddie Jackson (basse), alléguant, entre autres, une rupture de contrat, un manquement à une obligation fiduciaire et un renvoi injustifié.