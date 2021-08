Todd La Torre de Queensrÿche porte une chemise d’église en métal en l’honneur de Mike Howe au concert de l’Iowa (vidéo)

QUEENSRŸCHE leader Todd La Torre Portait un ÉGLISE EN MÉTAL t-shirt lors de la performance de son groupe le 30 juillet à la 68e Foire du comté de Dubuque à Dubuque, Iowa en l’honneur de ÉGLISE EN MÉTAL chanteur Mike Howe qui est décédé plus tôt cette semaine.

Après le spectacle, La Torre a posté une photo de lui portant la chemise, et il a inclus le message suivant : « Portant fièrement mon légitime 1989 ÉGLISE EN MÉTAL chemise de tournée, avec une dédicace spéciale à notre cher ami Mike Howe. Vous étiez là en esprit”.

Lorsque Howela mort de a été annoncée pour la première fois, La Torre s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour écrire : “Aucun mot à dire à ce sujet. Je viens de discuter avec lui il y a moins d’une semaine. J’ai mal au cœur pour cette perte profonde. Une vraie légende, une âme bienveillante et un ami personnel.”

De retour en 2017, ÉGLISE EN MÉTAL a sorti une nouvelle version studio de la chanson “Faux guérisseur” qui comportait un duo avec La Torre. Lorsque la piste a été rendue disponible pour la première fois, La Torre a déclaré: “Ayant été un fan de ÉGLISE EN MÉTAL depuis mon adolescence, jamais dans mes rêves les plus fous je n’aurais imaginé que le grand Mike Howe rejoindrait le groupe ! Avoir l’opportunité d’enregistrer un duo sur la piste “Faux guérisseur” était au-delà de l’incroyable !”

Howe a été retrouvé mort à son domicile à Eureka, en Californie, le lundi 26 juillet. Selon TMZ, HoweLa cause officielle du décès a été déterminée comme étant l’asphyxie due à la pendaison. Un porte-parole du département du shérif du comté de Humboldt a déclaré que les autorités du site appelaient cela un suicide.

TMZ a déclaré que les flics d’Eureka avaient reçu un appel lundi peu après 10 heures du matin, faisant état d’un décès inattendu dans une maison. Au moment où les députés sont arrivés, ils ont trouvé le mort de 55 ans sur les lieux.

Selon la police, les drogues et l’alcool ne seraient pas des facteurs du décès et aucune substance contrôlée ou attirail n’a été trouvé sur les lieux.

Howe, qui a fait face ÉGLISE EN MÉTAL de 1988 à 1994, a officiellement rejoint le groupe en avril 2015.

Avant de rejoindre ÉGLISE EN MÉTAL il y a plus de trois décennies, Howe a passé deux ans à la tête d’un groupe de metal californien HÉRÉTIQUE.



Grand spectacle ce soir dans l’Iowa. Merci à tous les participants, vous étiez un excellent public ? Portant fièrement ma légitimité… Publié par Todd La Torre le vendredi 30 juillet 2021

Pas de mots à dire sur celui-ci. Je viens de discuter avec lui il y a moins d’une semaine. J’ai mal au cœur pour cette perte profonde. Une vraie légende, une âme bienveillante et un ami personnel. Publié par Todd La Torre le lundi 26 juillet 2021

