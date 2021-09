Todd La Torre de Queensrÿche sort le clip de son nouveau single solo “Vexed”

QUEENSRŸCHE leader Todd La Torre a sorti le clip officiel de sa chanson solo “Fâché”. Le clip soumis à une limite d’âge, qui a été réalisé et filmé par Thomas Grue de killDevil Films, spectacles Todd dans une rue désolée avant de passer à des images de troubles mondiaux au fil du temps. Les fonctionnalités vidéo Todd et partenaire d’écriture Craig Blackwell remettre tous les instruments comme Todd chante “Je n’en peux plus. Une nation en détresse.”

Todd commente : « « Vexé » met en évidence la triste réalité à laquelle de nombreuses nations et leurs habitants sont confrontés. aucune exclusivité. Malgré son contenu intrigant et non filtré, Thomas Grue de killDevil Films a vraiment fait comprendre la vision qui Craig et je voulais transmettre. Cette vidéo est vraiment un collage artistique de la performance, du côté sinistre de l’humanité et de l’héroïsme altruiste inébranlable. Le point général et le message sont que nous devons apprendre et comprendre la signification profonde du passé et du présent si nous voulons avoir des progrès salutaires pour l’avenir. »

“Fâché” est tiré de La Torrele premier long métrage de , “Réjouissez-vous de la souffrance”, qui est arrivé le 5 février via Rat Pak Records.

L’idée d’un album solo a toujours été dans les cartes pour Todd. Avec QUEENSRŸCHE dates de tournée reportées sine die, les événements mondiaux offerts Todd l’occasion d’explorer ses idées pour l’effort. Todd fait équipe avec Blackwell, aux côtés du producteur Chris “Zeuss” Harris, pour créer un album de heavy metal diversifié qui s’inspire de différents styles. Ces styles surprendront les fans qui ne connaissent que La Torre de son travail précédent avec QUEENSRŸCHE ou GLOIRE CRIMSON.

Des riffs d’ouverture de l’album de “Dogmes” aux acrobaties vocales qui rapprochent l’album “Excuses”, il est évident que La Torre a un véritable amour du heavy metal. Avec Todd jouer de la batterie et enregistrer les voix pour l’album, des chansons comme “Majesté obscurcie” et “Cynique critique” offrir un regard intérieur sur son esprit musical. Blackwellle jeu de guitare de fournit les accents musicaux parfaits pour La Torrela voix de. Todd trouve même des gémissements vocaux qu’il n’avait jamais entendus auparavant, comme le montrent la chanson titre et la punition “Avant-gardes du mur de l’aube”. La version deluxe de l’album comprend trois titres bonus : “Fracture”, “Désactivez-le” et “Un par un”.

Dans une récente interview avec Anne Erickson de la radio à encre audio, Todd a déclaré sur les différences dans son approche d’écriture de chansons pour QUEENSRŸCHE et cela pour son projet solo : « Ce sont des pommes et des oranges. Ce sont des choses totalement séparées. Je n’écris pas de guitares, vraiment, comme un QUEENSRŸCHE manière. Ce n’est pas là que je brille QUEENSRŸCHE. Je pense que mon écriture lyrique, mon phrasé vocal et ma prestation et ce genre de choses, c’est en quelque sorte mon atout pour le processus d’écriture pour QUEENSRŸCHE musique. Je n’essaierais jamais de pousser ce genre de style ou de son dans QUEENSRŸCHE musique. Je n’écris pas vraiment de musique – je veux dire, je co-écris des trucs avec eux, et j’ai peut-être une idée de riff de guitare ou quelque chose du genre, mais ce sont des choses totalement séparées, et je ne voudrais jamais, jamais polluer les eaux de QUEENSRŸCHE avec ce que je fais.”

Il a poursuivi: “Je pense que parce que j’ai pu obtenir ce premier [solo album] dehors, je pense que mon empressement à faire les choses avec QUEENSRŸCHE prend définitivement un siège arrière, parce que j’ai cet autre débouché pour faire ces choses. Donc, je me sens moins enclin à dire : “Oh, je dois crier ici et montrer aux gens ce que je peux faire là-dessus.” Je veux vraiment respecter ce que QUEENSRŸCHEle son est et ne change pas. Je ne veux pas changer le style et le son de quoi QUEENSRŸCHE est et devrait être. Je trace vraiment une ligne dans le sable où, vous savez, je peux expérimenter et essayer des choses qui pourraient convenir à un QUEENSRŸCHE chanson, mais en ce qui concerne leur pousser ça, je pense, parce que j’ai fait ça, je suis plus détendu en faisant le QUEENSRŸCHE des trucs où je n’ai pas l’impression de devoir essayer de me faufiler dans quelque chose de plus lourd, parce que personne ne doit entendre ça de moi. Maintenant, ils peuvent entendre une pléthore de styles de ma part sur ce disque.”

“Réjouissez-vous de la souffrance” liste des pistes :

01. Dogmes



02. Prétendants



03. Enfer et vers le bas



04. Majesté obscurcie



05. Carrefour de la folie



06. Cynique critique



07. Réjouissez-vous de la souffrance



08. Fâché



09. Avant-gardes du mur de l’aube



dix. Excuses

Titres bonus (version deluxe uniquement)

11. fracturé



12. Déclenchez-le



13. Un par un

La Torre rejoint son premier groupe PUITS NOIR en tant que batteur, se produisant dans des spectacles de talent au lycée et entrant dans la scène de la musique rock club à Tampa Bay, en Floride. En 2009, Todd a été suggéré de GLOIRE CRIMSON guitariste Jon Drenning par un ami commun pour aider à quelques répétitions vocales en vue d’un GLOIRE CRIMSON concert commémoratif. Cela ouvrirait la voie à davantage de collaborations avec le groupe, pour finalement devenir le nouveau chanteur permanent du groupe. La Torre était le chanteur principal de GLOIRE CRIMSON de fin 2010 jusqu’à sa démission du groupe début 2013. En 2012, Todd est devenu un nom familier dans le monde du métal lorsqu’il est officiellement devenu le nouveau chanteur principal de QUEENSRŸCHE. Le groupe a immédiatement commencé à tourner dans le monde entier et a commencé à écrire de nouveaux morceaux pour l’album éponyme de 2013 “Queensrèche”. À ce jour, QUEENSRŸCHE a sorti trois albums studio avec La Torre : “Queensrèche”, “Condition Humaine” (2015) et “Le verdict” (2019). Actuellement, le groupe écrit de nouveaux morceaux pour une quatrième sortie pour Century Media Records.