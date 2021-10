Todd La Torre de Queensrÿche sur le batteur Casey Grillo : « Nous ne pouvions pas demander à une meilleure personne de faire ce qu’il fait avec nous »

QUEENSRŸCHE le batteur Casey Grillo a célébré son 45e anniversaire sur scène avec ses camarades de groupe le samedi 16 octobre dernier au Arcada Theatre à St. Charles, Illinois.

Avant d’amener le public à chanter « Happy Birthday » à son ami de longue date, QUEENSRŸCHE chanteur Todd La Torre dit à propos de Casey: « Ce gars joue avec nous depuis près de cinq ans maintenant. Il a consacré chaque instant de sa vie à faire un travail aussi phénoménal pour QUEENSRŸCHE. Et nous aimons ce gars. Il est de la famille. Il est comme un frère pour nous tous. Nous ne pouvions pas demander une meilleure personne pour faire ce qu’il fait avec nous. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. »

En mai dernier, Casey a parlé à l’hôte de « Breaking Absolutes » Pierre Orullian sur la façon dont il a fini par obtenir le poste QUEENSRŸCHE en remplacement du batteur d’origine du groupe Scott Rockenfield.

Depuis quatre ans, Grillo remplit depuis Rockenfield, qui s’est éloigné de QUEENSRŸCHEses activités de tournée au début de 2017 pour passer du temps avec son jeune fils.

On lui a demandé comment sa relation de travail avec QUEENSRŸCHE est venu à propos, Casey a déclaré: « J’étais sur un bateau pour mon 20e anniversaire de mariage avec ma femme; nous étions sur un bateau de croisière. Et nous nous sommes mariés à une période amusante de l’année, c’est-à-dire les vacances de printemps ici en Floride. Donc, le 16 mars c’est notre anniversaire, et nous nous sommes dit : « Allons sur un bateau de croisière ». … Tout d’un coup, je reçois cet appel téléphonique. Et je me dis : « Wow, mon téléphone fonctionne réellement », parce que nous étions un peu à côté de la Floride, donc ce n’était pas trop loin du rivage. Et c’est Todd La Torre, le chanteur de QUEENSRŸCHE. Et il me dit : ‘Hé, je dois te parler.’ Je dis : ‘Mec, je suis en mer en ce moment. C’est probablement, genre, huit dollars la minute. Il est, comme, ‘Allez télécharger Viber et rappelle-moi. Je n’ai même pas eu le forfait Internet. J’étais genre ‘Je suis en vacances. Je ne regarderai aucun truc commercial. Rien.’ Il dit : ‘Je vais payer le forfait Internet. Allez le chercher. Je suis, comme, ‘D’accord.’ Alors je suis allé chercher Viber. Je l’ai rappelé et je suis assis là à lui parler.

« Ma femme et moi, nous sommes tombés amoureux ensemble en écoutant QUEENSRŸCHE, » il a continué. « QUEENSRŸCHE était un peu notre musique sous le début de notre relation, quand nous avons commencé à sortir ensemble et tout. C’était comme si notre thème musical était derrière nous. Le premier spectacle auquel nous sommes allés ensemble était [QUEENSRŸCHE on the] ‘Terre promise’ [tour]. Nous sommes donc de grands fans. Et j’étais un grand fan quand j’étais enfant.

« Donc Todd‘s, comme, ‘Il y a un spectacle qui Scott ne peut pas faire. Sa petite amie va avoir un bébé. Voudriez-vous le faire ?’ Je vais, ‘Ouais.’ Je vais, ‘Quand est le spectacle?’ Et littéralement, c’était, genre, huit jours après que je sois descendu du bateau de croisière. [And I go], ‘Mec, je n’ai pas le temps de m’y préparer.’ Et il me dit ‘Mec, tu peux faire ça.’ … Il est, genre, ‘Téléchargez toutes ces chansons.’ Et il y a des trucs que je connaissais – les trucs hérités – mais ensuite il y avait tous ces trucs que je ne connaissais pas. Alors je me dis ‘Wow, je vais travailler là-dessus.’ Je lui ai dit au téléphone : ‘Je ne pense pas pouvoir faire ça.’ Et tout le temps que ma femme me donne des coups de pied sous la table [laughs]: ‘Tu fais ça.’ J’ai donc écouté ma femme, ce dont je suis content, elle m’a donné un coup de pied assez fort. Et c’est à peu près comme ça que ça s’est passé. Et je suis rentré chez moi. Et huit jours avant de devoir prendre l’avion, je travaillais huit, dix heures par jour, et ma femme fourrait de la nourriture sous la porte du studio : « Tu restes dehors jusqu’à ce que ce soit bon. Et mon premier concert a eu lieu le jour du poisson d’avril 2017 à El Cajon, en Californie. »

Près d’un an après avoir joué son premier spectacle avec QUEENSRŸCHE, Casey a annoncé sa sortie de son ancien groupe KAMELOT afin de poursuivre « d’autres efforts musicaux » ainsi que de s’occuper de sa compagnie de tambours « à croissance rapide » TambourStatique.

Comme indiqué précédemment, Rockenfield a déposé une plainte contre les autres membres originaux du groupe Michael Wilton (guitare) et Eddie Jackson (basse) la semaine dernière, alléguant, entre autres, une rupture de contrat, un manquement à une obligation fiduciaire et un congédiement injustifié.

Dans la plainte, qui a été obtenue par BLABBERMOUTH.NET, Rockenfield affirme qu’il a pris un congé parental de QUEENSRŸCHE en février 2017 après que sa fiancée a connu des complications lors de la naissance de leur fils et a dû accoucher d’urgence par césarienne. Selon le batteur, son congé a été approuvé par les membres de QUEENSRŸCHE et il devait conserver un intérêt égal d’un tiers dans tous QUEENSRŸCHE entreprises (Sociétés QR), y compris Tri-Ryche Corporation, Mélodisc LTD., Queensryche Merchandising, Inc., EMS Musique, LLC et Queensryche Holdings, LLC.

Scott allègue que vers le 11 octobre 2018, Wilton et Jackson prétendument « voté pour rejeter Rockenfield des Entreprises QR en raison de tout ou partie de sa prise de congé familial agréé. Rockenfield a été informé de son prétendu licenciement des sociétés QR dans une lettre datée du 3 novembre 2018. »

Rockfenfield affirme également que Wilton et Jackson ne l’a pas inclus dans l’enregistrement QUEENSRŸCHEle dernier album de, « Le verdict », « malgré sa disponibilité et sa volonté de participer ».

Les pistes de batterie sur « Le verdict » ont été fixées par La Torre.