Todd La Torre de Queensrÿche sur Scott Rockenfield: “ Je n’ai aucune idée de ce qu’il fait ”

QUEENSRŸCHE chanteur Todd La Torre a encore une fois nié que Scott Rockenfield est officiellement hors du groupe, disant que le batteur a demandé un congé de paternité il y a quatre ans et n’est tout simplement jamais revenu.

En janvier dernier, Rockenfield a abattu les suggestions qu’il a abandonnées QUEENSRŸCHE ou retiré de la musique. Le batteur, qui n’a pas joué avec QUEENSRŸCHE depuis début 2017, a pris son Facebook page pour dire que les fans “n’ont pas été informés des faits par aucun moyen” et impliquait qu’il offrirait plus de détails à une date ultérieure.

ScottLes commentaires de ce dernier ont marqué la première fois qu’il s’est adressé publiquement à son statut avec QUEENSRŸCHE, qui a utilisé l’ancien KAMELOT le batteur Casey Grillo à des fins de tournée depuis avril 2017.

Dans une toute nouvelle interview avec Sakis Fragos de Rock Hard Greece, Todd – qui fait la promotion de son premier album solo, “Réjouissez-vous dans la souffrance” – on lui a demandé son avis sur Scottremarques récentes sur les réseaux sociaux. Le chanteur a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “[Scott] a dit: «Je vais avoir un bébé et j’ai besoin d’un congé de paternité. Nous étions vraiment heureux pour lui. ‘Toutes nos félicitations. C’est bien. De combien de temps avez-vous besoin? [And he said] «Je pense à six mois. ‘D’accord.’ Six mois passent, puis nous apprenons qu’il va prendre le reste de l’année. Il n’est jamais revenu.

“Je n’ai aucune idée de ce qu’il fait,” Todd insista. «Je ne sais pas ce qu’il fait. J’espère qu’il va bien. Je n’ai rien de mal à dire. Je te dis juste que les actions parlent plus que les mots.

Quant à savoir qui jouera de la batterie QUEENSRŸCHEsuivi à venir de 2019 “Le verdict” album, Todd mentionné: “Casey mérite de jouer sur ce disque, à mon avis. Quand il s’agit d’écrire de nouvelles chansons pour cet album, Casey est impliqué; il se présente, il participe. Quand il s’agit d’enregistrer cet album, à mon avis, Casey devrait jouer de la batterie sur ce disque. Il l’a bien mérité. Il a consacré chaque moment des quatre dernières années à QUEENSRŸCHE, et c’est le gars qui se présente pour jouer les concerts en direct – point final. Alors, quand quelqu’un dit: “Qui est le batteur?” Le gars qui se présente. “

Les pistes de batterie sur “Le verdict” ont été fixés par La Torre.

L’année dernière, l’ancien QUEENSRŸCHE chanteur Geoff Tate a exprimé son doute que Rockenfield jouera plus jamais de la batterie, en disant Règles du métal cette Scott “a beaucoup de problèmes médicaux et des choses comme ça maintenant.” En 2019, Tate Raconté 88.1FM WESUémission de radio hebdomadaire syndiquée “Noize dans le grenier” qu’il était “à peu près sûr” Scott “n’est pas parti” QUEENSRŸCHE de son propre chef. “Je peux vous dire qu’il y a des poursuites judiciaires, je le sais”, a-t-il dit. “Il est en quelque sorte un endroit vraiment sombre, et j’espère qu’il obtiendra de l’aide, parce qu’il est vraiment démêlé, vous savez? À mon avis. C’est dommage – c’est un batteur incroyablement talentueux, et malheureusement, il n’a jamais été heureux avec ça. . Ce n’était pas assez bien pour lui. “

“Réjouissez-vous dans la souffrance” est sorti en février via Registres de Rat Pak.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).