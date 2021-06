Todd La Torre dit que la programmation actuelle de Queensrÿche « propose une meilleure musique que le groupe ne l’a fait quand il avait plus de membres originaux »

Todd La Torre, qui a rejoint QUEENSRŸCHE en 2012 en remplacement du chanteur d’origine Geoff Tate, a parlé à BigMusicGeek.com du fait que certains fans continuent d’être réticents à l’embrasser en tant que membre à part entière du groupe. “Je reçois toujours [resistance from some of them]”, a-t-il admis. ” Les gens disent : ” Ce type est un hack “, ” Il chante comme un chat mort “, ” Il crie “, ” Il ne chante pas et il n’a aucun contrôle “, ” Il n’a aucune scène présence’, ‘Geoff est la seule voix à QUEENSRŸCHE‘. Mais tu sais quoi? Il y a aussi beaucoup de gens qui étaient, comme, ‘Merde, il frappe ces notes hautes,’ ‘Enfant du feu’ dans l’éternité’ et ‘Ils jouent ‘L’avertissement’ et toutes ces autres coupes profondes comme “Les chemins de la folie” dans leur intégralité au lieu de simplement faire un medley. Beaucoup de gens étaient positifs à ce sujet, mais en tant que fan, si vous enlevez l’émotion de l’équation et regardez simplement les disques, vous pourriez dire que j’étais un énorme QUEENSRŸCHE ventilateur, mais après ‘Empire’, je n’avais plus aucun intérêt. Je n’entendais pas les voix que je voulais et je n’entendais pas la musique cool que j’aimais qu’ils aient.”

Il a poursuivi: “Je pense qu’il y avait beaucoup de fans qui ont quitté le navire [toward the end of Geoff‘s tenure with QUEENSRŸCHE]. Quand je suis entré dans le giron, c’était du genre : ‘Hé les gars, montrez-moi toute la musique que vous avez. Je ne te dirai jamais que quelque chose est trop lourd. Nous n’allons pas aller dans une direction contemporaine adulte, alors revenons à ce que QUEENSRŸCHE est connu et aimé pour. Je me suis dit : “Laissez-moi vous dire ce que j’aime dans ce groupe et laissez-moi vous dire pourquoi j’ai arrêté d’écouter votre groupe et c’est ce que votre public aime.” Avec moi, ils n’avaient plus aucune contrainte, alors ils m’envoyaient des idées de chansons pour de nouveaux morceaux qui étaient totalement tueurs. Je me suis dit : “Est-ce que tu viens d’inventer ça ?” et ils seraient, comme, ‘Oh, non. Celui-ci était stocké sur un disque dur. J’ai montré ça à notre ancien chanteur et il a trouvé que c’était trop lourd.’ Et je me dis ‘Écoute, mec. Montrez-moi tout ce que vous avez et je vais tout donner.”

Il a ajouté : « Je ne suis pas parfait, et comme nous le savons tous déjà, Geoff chanté brillamment sur les vieux disques.”

Lorsque l’intervieweur a noté que “c’est incroyable de voir comment les gens réagissent chaque fois qu’un membre original de leur groupe préféré est obligé de” passer à autre chose “”, Todd a déclaré: “Mais je pense que cela a fonctionné à mon avantage ainsi qu’à l’avantage du groupe. La plupart des gens disent:” Hé, voici un gars plus jeune qui peut frapper toutes les notes et qui obtient toutes les inflexions. C’est un vrai fan de metal et ce groupe et respecte l’héritage.'”

Il a poursuivi: “Nous travaillons sur l’album numéro quatre [with me on vocals], mais il y a encore des gens qui me détestent juste parce que je ne suis pas [Geoff]. Ils ne voient pas le groupe comme autre chose que la formation originale. J’ai toujours dit : « Oui, cette formation compte moins de membres originaux, mais elle diffuse une meilleure musique que celle du groupe lorsqu’il avait plus de membres originaux. » Soyons sérieux ici. Vous savez quoi? On adore ça et on passe un bon moment. Nous écrivons le nouvel album et les trucs que nous avons en train de brasser en ce moment sont vraiment géniaux, tu sais ? Je sais que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, mais j’ai l’impression qu’il y a toujours eu ces cibles dans mon dos avec certaines personnes.”

QUEENSRŸCHE a joué son premier concert en 15 mois le 21 mai au Chiefs Event Center du Shoshone-Bannock Casino à Fort Hall, Idaho. Guitariste Parker Lundgren était absent du concert et a été temporairement remplacé par Mike Pierre, qui a rejoint QUEENSRŸCHE pour l’album 2003 “Tribu” et est resté avec le groupe pendant six ans. Mike a finalement été remplacé par Lundgren, ancien membre de Tategroupe solo de qui a également été brièvement marié à Geoffla belle-fille de Miranda.

Guitariste Michael Wilton et bassiste Eddie Jackson sont les seuls membres originaux restants de QUEENSRŸCHE, qui a déjà sorti trois albums avec La Torre – 2013 “Queensrèche”, 2015 “Condition Humaine” et 2019 “Le verdict”.

En avril 2014, Tate et QUEENSRŸCHE a annoncé qu’un règlement avait été trouvé après une bataille juridique de près de deux ans où le chanteur a poursuivi en justice les droits de la QUEENSRŸCHE Nom. Original QUEENSRŸCHE membres Wilton, Jackson et Scott Rockenfield (batterie) a répondu avec une contre-poursuite. Le règlement comprenait un accord qui Wilton, Rockenfield et Jackson continuerait comme QUEENSRŸCHE, tandis que Tate aurait le droit exclusif d’interpréter les albums “Opération: Mindcrime” et “Opération: Mindcrime II” dans leur intégralité en direct.

Rockenfield n’a pas joué avec QUEENSRŸCHE en plus de quatre ans. Le groupe a utilisé l’ancien KAMELOT le batteur Casey Grillo à des fins de tournée depuis avril 2017.

Les pistes de batterie sur “Le verdict” ont été fixées par La Torre.