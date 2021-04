Todd La Torre ne pense pas que la programmation originale de Queensrÿche se réunira un jour

Dans une nouvelle interview avec Darren Paltrowitz, animateur de la « Paltrocast avec Darren Paltrowitz », QUEENSRŸCHE chanteur Todd La Torre a expliqué comment les fans du groupe l’ont embrassé depuis qu’il a rejoint il y a près de dix ans en tant que remplaçant de QUEENSRŸCHEle chanteur original de Geoff Tate.

« C’est drôle. J’entends toujours, » Il y aura certainement une réunion de line-up entièrement originale. Chaque groupe le fait. » Et je pense que si vous saviez ce que je sais, je ne pense pas que cela va arriver », a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Et à part l’optique, pourquoi? À quoi ça sert? Nous avons vu pendant 15 ans à quoi ça ressemblait. Et je pense que quand je suis arrivé, j’ai dit: ‘Hé, jouons en accordage standard. J’ai des devoirs à faire. Si j’ai du mal, laissez-moi travailler pour venir vers vous au lieu que vous descendez vers moi.

« Si, à un moment donné, je ne suis pas capable de chanter avec l’accordage original et que nous devons nous désaccorder, je le ferai gracieusement, » Todd a continué. « Mais je ne vais pas faire des conneries à ma façon à ce sujet. Je serai, comme, ‘Ouais, je ne peux plus chanter aussi haut que ça. Et alors, oui, nous diminuons d’un demi-pas,’ ou quoi que ce soit Je ne vais pas faire de BS une raison pour laquelle nous le faisons.

« Mais néanmoins, je pense que c’est presque comme attraper la foudre dans une bouteille. Il y a ces groupes qui ont réussi [replaced lead singers]. Mais alors vous avez le Gary Cherone–VAN HALEN situation où peu importe que le gars soit bon en tant que chanteur, cela se résume vraiment à, le public l’accepte-t-il? Point final. Et il y a juste ce facteur «X» sur lequel vous ne pouvez pas toujours mettre le doigt. Et donc je me sens chanceux que je pense que la majorité des gens, s’ils mettent leurs préjugés de côté, disent: «Vous savez, cela semble assez légitime», et ils ont l’impression de retrouver leur groupe.

«Ça fera neuf ans en juillet, je pense, [that I’ve been in QUEENSRŸCHE], » La Torre ajoutée. « Et je suis content, parce que je n’étais pas, comme, un gars d’un album. C’était, comme, d’accord, nous faisons le quatrième [QUEENSRŸCHE] record [with me], et nous sommes sous contrat pour deux autres avec Siècle [Media], donc vous obtiendrez certainement cinq disques de moi sous Century Media. Et puis nous continuerons.

« Ces gars-là, c’est tout ce qu’ils font. Ils vont faire ça jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus le faire physiquement. Et à ce moment-là, bon sang, j’aurai été dans le groupe plus longtemps que je ne le pense, même peut-être [original guitarist Chris] DeGarmo à ce moment. Il est hors du groupe depuis plus longtemps qu’il ne l’était dans le groupe, et je devrais voir combien d’années il était dans le groupe – 16, 15… Je ne sais pas. Peu importe ce que c’est. Ça fait longtemps – je ne suis pas là – mais à un moment donné, je suppose que j’y serais.

« J’ai eu une très bonne conversation avec quelqu’un hier, et nous avons parlé de quand un groupe est-il considéré comme un groupe hommage? Si vous n’avez plus de membres originaux, comme ÉTRANGER – et ils jouent, et les gens adorent ça, et cela ne semble pas vraiment problématique.

« Je ne suis pas le gars d’origine, mais après neuf ans, 10 ans, 15 ans, ou le gars a été dans [the band] presque 20 ans, suis-je dans le putain de groupe? » Todd m’a dit. « Quand c’est assez, et vous dites juste, écoutez, je collabore avec les membres originaux. J’ai fait deux disques avec presque tous les gars originaux. Et les choses vont vraiment bien. Les choses vont bien, et nous sommes toujours en train de mettre de la nouvelle musique. Mais c’est une situation délicate avec le public, car, encore une fois, peu importe à quel point vous êtes bon, s’ils ne l’acceptent pas ou ne vous acceptent pas, c’est juste quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. «

Tate a fait des allers-retours au sujet d’une possible réunion avec QUEENSRŸCHE, récit Le Rock Vault en novembre 2019 à propos de la perspective de rejoindre ses anciens camarades de groupe: «Je pense que ce serait quelque chose qui a du sens, et je pense que ce serait une chose intéressante à faire, si tout le monde pouvait entrer dans la même pièce et se parler réellement. » Cependant, à peine huit mois plus tôt, il avait écarté la possibilité d’un QUEENSRŸCHE réunion, racontant la Grèce « Guerre télévisée » qu’il n’avait «aucun intérêt à cela. Non, pas du tout. [I have] absolument aucune raison de le faire », dit-il.« Je n’ai pas besoin de cet argent. Ce serait la seule raison de le faire. Peut-être que s’ils m’ont payé, par exemple, 10 millions de dollars ou quelque chose comme ça. [Laughs] »

Il a poursuivi: « C’était une bonne chose pendant longtemps, puis ça s’est vraiment mal passé. Et je ne veux tout simplement pas ce genre de négativité dans ma vie. Ma vie est si belle, et j’ai de si bons amis et ma famille. Je voyage à travers le monde et je chante des chansons pour gagner ma vie. Je veux dire, c’est charmant. J’ai des gens merveilleux et positifs dans ma vie, et de revenir en arrière et d’être à nouveau dans ce pays négatif… aargh, je ne pouvais tout simplement pas le faire. Ça ne vaut pas le coup. »

Tate décrit précédemment son temps dans QUEENSRŸCHE comme « une sorte de relation étrange et étrange ». Il a dit La fusion des dieux du métal: « Nous n’étions pas vraiment amis, vous savez – nous étions associés. Nous avions une merveilleuse entité que nous partagions appelée QUEENSRŸCHE, mais ce n’était pas une sorte de partenariat égal en ce qui concerne la participation. Vous savez, donc il n’y avait pas de vraie camaraderie entre tout le monde dans le groupe… De mon point de vue et de mon implication, ce n’était pas une sorte de fraternité émotionnelle dont certains pourraient penser qu’il existait. Ce n’était pas ma réalité avec eux. «

Toddle premier album solo de « Réjouissez-vous dans la souffrance », est sorti le 5 février via Registres de Rat Pak. Todd a créé le LP avec son partenaire d’écriture Craig Blackwell et producteur Chris « Zeuss » Harris.