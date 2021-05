Todd Morley soutient le développement de la tour blockchain de New York

Todd Morley, cofondateur et ancien dirigeant de Guggenheim Partners, une société mondiale de services financiers d’investissement et de conseil, s’est aventuré dans l’industrie de la blockchain. Un reportage a annoncé cette nouvelle le 25 mai, notant que Morley soutenait la construction d’une nouvelle tour blockchain au centre-ville de Manhattan. Le gratte-ciel comportera un réseau sans fil qui améliore l’accès aux registres numériques.

Selon le rapport, la tour sera située au 111 West 57th Street et abritera un musée de jetons non fongibles (NFT). Actuellement président d’Overline, un réseau qui vise à relier les utilisateurs à des chaînes de blocs tout en leur permettant d’échanger leurs devises numériques, Morley a déclaré que le bâtiment fonctionnerait comme un opérateur radio manuel connectant tout le monde à New York, leur permettant d’échanger des crypto-monnaies sans fil.

Patrick McConlogue, PDG d’Overline et ancien data scientist chez Citadel, une société de fonds spéculatifs, dirige ce projet. Overline se serait associé au promoteur immobilier JDS Development Group pour travailler sur la tour blockchain. Selon McConlogue, la société a l’intention d’introduire le réseau sans fil dans plus de gratte-ciel à l’intérieur et à l’extérieur de Manhattan.

Optimisation de la communication blockchain

Ce faisant, Overline espère offrir à toute personne dans un rayon défini un accès sans fil à la blockchain, indépendamment des connexions cellulaires et de la connectivité Internet. Cela aidera à simplifier la vie des utilisateurs de Bitcoin qui doivent accéder au réseau en profitant d’un réseau satellite.

Expliquant pourquoi il a décidé de se lancer dans ce projet, Morley a déclaré que la blockchain faisait déjà partie intégrante des services financiers. En tant que tel, communiquer avec lui est essentiel. Il a ajouté qu’Overline a trouvé un moyen de décentraliser la communication. Il a ajouté que la communication sans fil avec la blockchain se fera à des vitesses élevées qui pourraient même permettre l’extraction de crypto.

Exhortant les entreprises à adopter la blockchain, a déclaré Morley,