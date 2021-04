Todd pleurniche sur le GOP “ très extrême ” défendant les droits des armes à feu ⋆ .

Vendredi après-midi, le MTP Daily de MSNBC, l’animateur Chuck Todd ne pouvait tout simplement pas croire que les républicains ne cédaient pas aux pressions de la gauche pour adopter des mesures fédérales de contrôle des armes à feu. L’ancre a pleuré que le GOP était devenu «très extrême» quand il s’agissait de protéger les droits du deuxième amendement et a déploré le manque de républicains «modérés» qui signeraient les points de l’ordre du jour du Parti démocrate.

“Nous avons vu plus d’une poignée de républicains accuser le président Biden d’une prise d’armes après ses propos et ses décrets hier, même si les partisans de la réforme des armes à feu considéraient les actions comme modestes”, Todd s’est plaint, citant des militants du contrôle des armes à feu comme s’ils avaient fourni une sorte de vérification des faits au GOP.

S’adressant au correspondant de Capitol Hill, Garrett Haake, un Todd exaspéré a proclamé: «… Le langage que les élus républicains ont utilisé hier en réponse – et franchement, l’enthousiasme pour le langage qu’ils ont utilisé – cela indique que nous sommes plus éloignés de ce à quoi ressemble un milieu que nous ne l’étions en 2013, 2015, 2017 à ce stade. Est-ce juste?”

Haake a accepté et a suggéré que l’opposition républicaine aux restrictions sur les armes de Biden n’était en réalité qu’une distraction politique:

Je pense que c’est peut-être le cas. Les impératifs politiques pour les républicains sont que les droits des armes à feu et l’idée qu’un président démocrate pourrait venir prendre vos armes, ce qui est le genre de langage que nous avons vu dans ces communiqués d’hier et les déclarations des législateurs, qui ne ressemblent franchement pas beaucoup à ces décrets , qui est considéré comme un terrain politique plus sûr pour les républicains en ce moment. Ils préféreraient de loin se battre contre ce qu’ils appelleraient un dépassement démocrate sur la réforme des armes à feu plutôt que d’argumenter contre l’argent pour leurs propres districts et États sous la forme de projets d’infrastructure. Je veux dire, c’est une sorte de problème culturel classique ici.

Todd a ensuite fait valoir que le sénateur du Montana, Steve Daines, était désormais un «lanceur de bombes» parce que le législateur républicain avait raisonnablement vérifié les faits et exprimé son désaccord avec le président:

SEN. STEVE DAINES [R-MT]: Ecoutez, je veux dire, les «pistolets fantômes» semblent effrayants. Nous parlons ici de vrais amateurs qui assemblent des pièces pour armes à feu. Et ce n’est donc pas le problème. Je peux vous dire que cela ne nous rendra pas plus sûrs, cela viole simplement nos droits du deuxième amendement. Il enfreint les Américains respectueux des lois qui exercent ce droit légalement tous les jours.

L’animateur libéral n’a jamais expliqué en quoi la déclaration de Daines était une «bombe» rhétorique. Au lieu de cela, il s’est contenté de déclamer contre les républicains: «Et donc ce que je veux dire, c’est qu’il semble que la droite soit passée à une position très extrême sur le deuxième amendement de manière collective.»

Haake craignait que «Le républicanisme traditionnel a été écrasé pendant les années Trump» et averti «Il y a un sens beaucoup plus faible de ce que signifie être un républicain modéré sur n’importe laquelle de ces questions.» Il a demandé avec frustration: “Qui, dans ce que vous pourriez considérer comme l’aile modérée du Parti républicain, pourrait fournir une couverture pour vouloir restreindre les droits des armes à feu de quelque manière que ce soit, n’est-ce pas?”

Le journaliste aspirait à l’époque où les membres du Congrès du GOP fermeraient les conservateurs: «Je veux dire, le groupe de personnes qui auraient pu dire:« Si nous nous unissons, nous pouvons discuter de cette question et nous protéger de notre propre flanc droit »n’existe plus vraiment dans le Parti républicain moderne.»

Exactement combien de démocrates sont désireux de défendre l’aile gauche radicale de leur parti? Lorsque certains, comme Joe Manchin, le font, ils sont mis au pilori par la presse libérale. Pendant ce temps, des hacks comme Todd et Haake exigent que les républicains deviennent «modérés».

Voici une transcription de la discussion du 9 avril:

13 h 43 HE

(…)

CHUCK TODD: Ces gros titres interviennent cependant lorsque le président Biden a annoncé hier une série d’actions exécutives sur les armes à feu. Mais il a reconnu que son pouvoir est limité. Il a critiqué les efforts pour s’opposer aux mesures de réforme des armes à feu au Congrès, affirmant que le deuxième amendement n’est, je cite, «pas absolu». Nous avons vu plus d’une poignée de républicains accuser le président Biden d’une prise d’armes après ses commentaires et ses décrets hier, même si les partisans de la réforme des armes à feu considéraient les actions comme modestes. Bien qu’ils les aient appelés actions importantes.

La républicaine de première année du Colorado Lauren Boebert, par exemple, a critiqué le président en disant: «Le deuxième amendement est absolu. Quiconque dit le contraire est un tyran. Quelqu’un doit lui dire ce qu’Antonin Scalia a dit à propos du deuxième amendement, même lui a dit cela. Il y avait, cependant, un républicain du Sénat qui a signalé une ouverture pour la réforme, c’est le seul républicain du Sénat qui a toujours signalé une ouverture pour la réforme, c’est le sénateur de Pennsylvanie Pat Toomey.

Me rejoignant maintenant sur Capitol Hill avec le dernier est Garrett Haake. Et Garrett, je pense que pour moi, c’est un peu comme, vous voulez lire les feuilles de thé, le langage que les élus républicains ont utilisé hier en réponse – et franchement, l’enthousiasme avec le langage qu’ils ont utilisé – cela indique que nous sommes plus éloignés de tout un milieu ressemble à ce que nous étions en 2013, 2015, 2017 à ce stade. Est-ce juste?

GARRETT HAAKE: Je pense que c’est peut-être le cas. Les impératifs politiques pour les républicains sont que les droits des armes à feu et l’idée qu’un président démocrate pourrait venir prendre vos armes, ce qui est le genre de langage que nous avons vu dans ces communiqués d’hier et les déclarations des législateurs, qui ne ressemblent franchement pas beaucoup à ces décrets exécutifs, qui sont considérés comme un terrain politique plus sûr pour les républicains en ce moment. Ils préféreraient de loin se battre contre ce qu’ils appelleraient un dépassement démocrate sur la réforme des armes à feu plutôt que d’argumenter contre l’argent pour leurs propres districts et États sous la forme de projets d’infrastructure. Je veux dire, c’est une sorte de problème culturel classique ici.

La déclaration de Toomey est intéressante. Vous savez, vous ne pouvez pas faire cela avec lui seul, mais vous n’allez absolument rien faire au Sénat qui ne l’implique pas. Je pense donc que pour les partisans qui veulent voir quelque chose passer par ce Congrès, sa volonté d’au moins poursuivre les discussions est un bon début, mais nous sommes loin de franchir la ligne d’arrivée alors que nous commençons ici en 2021.

TODD: En fait, je veux jouer Steve Daines là-dessus parce que je – vous savez, je ne considère pas Steve Daines, le sénateur du Montana – oui, c’est le Montana, un État rural – mais ce n’est pas quelqu’un que je considérais comme un lanceur de bombes. le passé. Écoutez ce qu’il a dit.

SEN. STEVE DAINES [R-MT]: Ecoutez, je veux dire, les «pistolets fantômes» semblent effrayants. Nous parlons ici de vrais amateurs qui assemblent des pièces pour armes à feu. Et ce n’est donc pas le problème. Je peux vous dire que cela ne nous rendra pas plus sûrs, cela viole simplement nos droits du deuxième amendement. Il enfreint les Américains respectueux des lois qui exercent ce droit légalement tous les jours.

TODD: Ecoute, je peux continuer encore et encore ici. Je veux dire, vous savez, en 1999, Wayne LaPierre a témoigné au sujet de plus de vérifications des antécédents et nous avions l’habitude d’accepter l’idée que vous devriez obtenir un permis avant de posséder une arme à feu. Et donc ce que je veux dire, c’est qu’il semble que la droite soit passée à une position très extrême sur le deuxième amendement de manière collective. Ce ne sont pas seulement vos Lauren Boeberts, mais c’est une faction croissante de républicains même traditionnels.

HAAKE: Eh bien, Chuck, cela fait partie intégrante de l’idée que ce genre de républicanisme traditionnel a été écrasé pendant les années Trump. Je veux dire, il y a un sens beaucoup plus faible de ce que signifie être un républicain modéré sur aucune de ces questions. Qui, dans ce que vous pourriez considérer comme l’aile modérée du Parti républicain, pourrait couvrir le fait de vouloir restreindre les droits des armes de quelque manière que ce soit, n’est-ce pas? Ce n’est pas le Parti républicain de John Boehner, ce n’est pas celui de Mitt Romney. Ce n’est certainement pas Mitt Romney du Massachusetts ou le Parti républicain du New Hampshire. Mitt Romney de l’Utah, qui va avoir une circonscription un peu différente en matière de droits des armes à feu, même cela a changé. Sa politique n’a pas autant changé, mais son emplacement compte dans ce cas. Je veux dire, il n’y a pas – il n’y a plus de républicains modérés du nord-est, à peine, à proprement parler. Je veux dire, le groupe de personnes qui auraient pu dire: «Si nous nous unissons, nous pouvons discuter de cette question et nous protéger de notre propre flanc droit», n’existe plus vraiment dans le Parti républicain moderne. Et ça va être un défi. Pat Toomey prend sa retraite.

(…)