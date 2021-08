Todd Rose rejoint InMobi en tant que SVP, développement commercial mondial

jouera un rôle essentiel dans la définition et l’institutionnalisation du développement commercial d’InMobi.

InMobi a nommé Todd Rose au poste de vice-président senior, développement commercial mondial. Rose, basée à San Francisco, rapportera à Abhay Singhal, co-fondateur, InMobi Group et PDG, InMobi Marketing Cloud. Rose possède une expertise approfondie du domaine et des relations riches dans l’écosystème publicitaire, a déclaré Singhal. “Il jouera un rôle essentiel dans la définition et l’institutionnalisation du développement commercial d’InMobi, en faisant progresser et en étendant davantage notre stratégie pour saisir les opportunités de marché à venir”, a ajouté Singhal.

Dans son nouveau rôle, Rose sera responsable de l’opérationnalisation et de l’accélération d’une stratégie cohérente en matière de données et d’identité. Il se concentrera également sur l’élargissement des partenariats stratégiques pour les clients afin de mieux tirer parti des solutions publicitaires de bout en bout d’InMobi.

Auparavant, Rose a travaillé en tant que directeur du développement commercial pour InMarket, où il dirigeait l’équipe de la plate-forme et des partenariats. Rose a rejoint InMarket suite à l’acquisition de NinthDecimal. Il a occupé un poste similaire au sein de l’équipe de direction pendant huit ans chez NinthDecimal. De plus, il a joué un rôle important dans la conception de la fusion avec InMarket.

Rose a été associée à YP / AT&T Interactive, McKinsey and Company et Marakon Associates au début de sa carrière. Son parcours dans la publicité en ligne a commencé en tant que chef de produit chez LookSmart, où il a lancé la plateforme de publicité de recherche payante de l’entreprise.

Selon Rose, InMobi a amassé un ensemble d’actifs pour fournir aux clients des capacités de marketing numérique de bout en bout qui peuvent facilement être adaptées aux besoins de secteurs verticaux spécifiques. « La profondeur des intégrations d’InMobi avec les éditeurs et son rôle dans la chaîne de valeur publicitaire ont amené l’entreprise à déverrouiller et à exploiter les données de première partie, à la fois pour les éditeurs et les annonceurs, dans un monde de plus en plus axé sur la confidentialité », a-t-il ajouté.

