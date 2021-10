Todd Rundgren saute l’intronisation au Rock Hall of Fame, dit que la musique n’est pas un sport

Lire du contenu vidéo

Icône de rocher Todd Rundgren est sur le point d’obtenir ce que certains appellent l’honneur ultime dans le monde de la musique – l’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame – et il s’en moque, car il dit que l’institution est une cruche totale.

Todd ne dira pas (ou ne chantera pas) « Hello It’s Me » à ses collègues intronisés – qui incluent Jay Z, Tina Turner, Carole Roi et les Foo Fighters — ce week-end à Cleveland. Il nous a rejoint jeudi sur « TMZ Live » pour expliquer pourquoi il sera un no-show et a déchiré le Hall pour même exister.

La façon dont Todd le voit, les temples de la renommée ont beaucoup plus de sens dans le monde du sport … où tout est question de compétition, mais ce n’est tout simplement pas ainsi qu’il voit l’industrie de la musique. L’interprète et producteur légendaire dit que pour lui, la musique ne consiste pas à être n°1 – il s’agit simplement de créer des morceaux que ses fans peuvent apprécier.

Todd a également fait écho à certains de Le weekendles plaintes concernant les Grammys — nous disant que le Rock & Roll HOF doit être plus transparent sur la façon dont fonctionne vraiment son « vote des fans ». Regardez l’interview… il dit que lui et ses fans ont été gravement brûlés la première fois qu’il s’est présenté pour l’intronisation.

Cela étant dit, maintenant que TR est enfin entré dans le HOF, il ne veut pas fréquenter des millionnaires lors de la cérémonie d’intronisation. Au lieu de cela, il veut célébrer avec de vrais fans – il pense que l’honneur HOF est plus pour eux, de toute façon – c’est pourquoi il sera sur scène, se produisant à Cincinnati.

Que peut-il dire ? Mec veut taper sur son tambour toute la journée … mais pas dans le Rock & Roll Hall of Fame !!!