Todd Rundgren tire sur Kanye West en train de travailler sur “Donda”

Todd Rundgren, intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, n’a pas passé un bon moment à travailler avec Kanye West sur le dernier album du rappeur Donda, du nom de la défunte mère de West, Donda West. Rundgren était ouvert à l’idée de produire West, mais il avait l’impression qu’il n’était qu’un petit rouage dans le processus créatif. Le chanteur de “I Saw the Light” a dit qu’il pourrait être quelque part sur le vaste album de 27 pistes, mais il n’en est pas sûr.

“Je suis l’un des rares artistes à ne pas figurer sur l’album de Kanye”, a déclaré Rundgren à Ultimate Classic Rock plus tôt cette semaine. “J’ai trois albums de tiges de Kanye sur mon ordinateur. Parce que je n’arrêtais pas d’être appelé par Kanye pour ajouter des voix sur le disque. Quand il est entré dans la dernière ligne droite en juillet, j’ai juste dit:” C’est assez pour moi. Je n’en ai aucune idée si tout cela est utilisé. Vous n’avez pas beaucoup de retours de sa part sur ce que c’est.”

Le producteur 88-Keys a demandé à Rundgren s’il serait intéressé à collaborer avec West. Rundgren, qui est également connu pour avoir produit Badfinger, Meat Loaf, les New York Dolls et de nombreux autres groupes rock, a déclaré qu’il était partant, quel que soit le sujet que West envisageait de couvrir dans son nouvel album. “Ça ne me dérangeait pas de travailler sur ses trucs gospel. Si tu veux chanter sur Jésus, vas-y, je m’en fiche. Je t’aiderai à le faire, tu sais ?” dit Rundgren. « Si tu veux chanter tes problèmes avec ta femme, vas-y et fais-le. Je m’en fiche.

Finalement, Rundgren a été frustré par la lenteur du processus et il s’est senti comme du “bois flotté” dans la production. Il a quitté le projet, mais a admis qu’il était possible que certaines de ses contributions aient survécu aux mixages finaux. “Il y a tellement de déchets dans ce disque”, a-t-il déclaré. Rundgren a plus tard qualifié West de « dilettante à ce stade », notant que « personne ne ferait régulièrement des disques comme ça à moins d’avoir de l’argent stupide à dépenser. Personne ne loue un stade pour faire un disque. hop juste pour croasser une syllabe, juste pour que tu puisses dire que tout le monde était dessus.” Rundgren a déclaré qu’il était impliqué dans Donda pendant un an, mais a suggéré que West se soit précipité sur le produit final juste pour sortir l’album avant le Certified Lover Boy de Drake.

West a sorti Donda le 29 août, après des écoutes au stade Mercedes-Benz d’Atlanta les 22 juillet et 5 août, et une troisième au Soldier Field de Chicago le 26 août. Après la sortie de l’album, West a revendiqué Universal Music Group l’ont fait sans sa permission, mais ils ont nié cela. L’album a également suscité la controverse pour avoir présenté DaBaby après sa controverse sur l’hémophobie et Marilyn Manson, qui a fait l’objet d’allégations d’agression sexuelle.