Todd Snyder célèbre son 10e anniversaire avec plus de magasins et de collaborations – WWD

Une expérience dans la vente au détail et les affaires, un savoir-faire en marketing, une société mère aux poches profondes et une esthétique du design qui comble une lacune sur le marché américain des hommes – cette combinaison a aidé Todd Snyder à se tailler une niche dans le monde de la mode de créateurs.

Cette année marque le 10e anniversaire du label de Snyder et bien que son entreprise se soit considérablement développée depuis les premiers jours où lui et une petite équipe travaillaient dans un petit bureau/salle d’exposition à Manhattan, sa vision est restée la même : une esthétique entièrement américaine imprégnée de un savoir-faire artisanal et une énergie urbaine.

Maintenant, des plans pour développer davantage l’entreprise sont en marche. Snyder a signé un bail pour un quatrième magasin à New York, au Rockefeller Center, qui ouvrira ses portes en novembre, avec d’autres à l’horizon. Il s’associe à J. Press sur une collection cet automne et commémore l’anniversaire avec la capsule TSX, un assortiment de ses plus grands succès, notamment la veste Dylan, le chino et l’oxford selvage japonais, le manteau de corvée, le sweat-shirt à poche, le cardigan en cachemire et la ferme- denim à fil.

Au cours des dernières années, la marque a enregistré une croissance moyenne de plus de 50% d’une année sur l’autre dans son canal de commerce électronique et les magasins de détail sont en hausse à deux chiffres depuis le début de la crise sanitaire, a déclaré la société.

À travers tout cela, Snyder est resté reconnaissant pour ce qu’il a accompli et n’hésite pas à remercier ceux qui ont aidé à ouvrir la voie, y compris l’ancien PDG de Gap et J. Crew, Mickey Drexler, le PDG d’American Eagle Outfitters, Jay Schottenstein, et le designer Ralph Lauren.

Snyder pense que les 20 années qu’il a passées dans les tranchées – le natif de l’Iowa était designer pour Polo Ralph Lauren, directeur des vêtements pour hommes pour The Gap et vice-président senior des hommes pour J. Crew avant de lancer sa marque en 2011 – était inestimable.

Todd Snyder

« Pour moi, Ralph est le meilleur créateur américain de vêtements pour hommes. Et travailler là-bas était un objectif énorme pour moi », a-t-il déclaré. En outre, il a déclaré qu’en travaillant chez les détaillants, il avait également pu apprendre la « pièce commerciale » de la mode. « J’attribue une grande partie de mon succès à mon travail chez The Gap et J. Crew, mais plus particulièrement avec Mickey Drexler, car il comprend si bien l’entreprise. Quand j’étais avec J. Crew, je le voyais tous les jours. Et vous voyez juste ce qu’il faut. Et j’ai réalisé que si je veux être bon, j’ai besoin d’embaucher des gens formidables.

C’est donc ce qu’il a fait.

Snyder a distingué le chef de produit Alejandro Rhett; le photographe Kenny Thomas ; directeur créatif Jim Moore; le directeur artistique Phillip Gutman ; l’écrivain John Brodie et le directeur marketing Tyler Thoreson comme partie intégrante de l’aider à établir sa vision et à maintenir son entreprise.

Lorsque Snyder a commencé, il a suivi la voie traditionnelle, vendant sa collection à des détaillants haut de gamme. Il a rapidement réalisé les avantages de s’adresser directement aux consommateurs et est passé exclusivement à ce canal trois ans après son lancement.

« Au cours de notre deuxième année, nous avons lancé notre propre commerce électronique et nous avons gagné 200 000 $. Et j’ai dit : ‘Wow, c’est plus gros que n’importe quel compte que nous avons.’ Et ce canal n’a cessé de grandir, de grandir et de grandir. C’est à ce moment-là que j’ai su que je devais me concentrer sur la vente directe au consommateur.

En plus de sa présence en ligne, Snyder s’est lancé dans le commerce de détail en 2016 lorsqu’il a ouvert un magasin phare de 5 000 pieds carrés dans le quartier de Madison Park à Manhattan. Il a suivi cela avec le magasin Liquor Store à TriBeCa en 2019 et un magasin permanent à East Hampton cet été. Le site du Liquor Store sur West Broadway était particulièrement poignant pour le designer car c’était le site du magasin pour hommes J. Crew qu’il a transformé en une destination incontournable pour les vêtements pour hommes pendant son mandat là-bas.

Le vaisseau amiral de Madison Park.

Depuis le lancement de sa marque, le designer s’est associé à de nombreuses autres sociétés allant de Champion et Timex à Red Wing et LL Bean. Il a déclaré que les collaborations représentaient 20% de ses ventes globales.

« J’ai découvert les collaborations pour la première fois lorsque j’étais J. Crew », a-t-il déclaré. « C’était une entreprise dirigée par des femmes et j’avais besoin de trouver comment me faire remarquer. »

L’unité Todd Snyder Liquor Store à TriBeCa. JohnKeonPhoto.com

Il a approché Red Wing et Timex, qu’il a qualifié de « marques américaines emblématiques », et il a négocié les accords. “C’était beaucoup de travail”, a-t-il déclaré, “et je me suis dit que si je devais travailler aussi dur, je devrais le faire moi-même.”

Ainsi, lorsqu’il a quitté J. Crew, il savait déjà que les collaborations allaient faire partie de son plan d’affaires. Et il s’est tourné vers Champion. « Il m’a fallu deux ans pour les décrocher. Mais quand je l’ai fait, cela a vraiment aidé à catapulter ma notoriété de marque. Quand j’ai commencé, l’industrie savait qui j’étais, mais pas le client.

Cela a conduit à des partenariats avec Timex, Footjoy, Jack Purcell, New Balance et d’autres. La collaboration LL Bean qu’il a dévoilée lors de son dernier défilé en février 2020 a marqué la première fois que la société de 109 ans s’associait à une autre marque.

Champion continue d’être sa plus grande collaboration, mais LL Bean est désormais la deuxième en importance, a-t-il révélé. Les autres sont « censés être de petites capsules exclusives en édition limitée, nous ne les avons donc pas tout le temps. Ils sont vraiment destinés à se vendre et à être en nombre insuffisant. »

C’est le partenariat Champion qui a attiré l’attention de Schottenstein d’American Eagle. Le responsable du détaillant pour adolescents avait visité la boutique éphémère que Snyder avait créée avec Champion, appelée City Gym à NoLIta, et “en était tombé amoureux”, a-t-il déclaré. Il a contacté Chad Kessler, président de la marque mondiale pour American Eagle, et a évoqué le sujet de l’achat de la marque.

Peu de temps après, le détaillant basé à Pittsburgh a acheté la société Todd Snyder pour 11 millions de dollars en espèces et en actions. En plus de sa marque éponyme, Snyder exploitait discrètement un concept de vente au détail de campus universitaire appelé Tailgate qu’il avait lancé avec son père en 1991. Bien que Tailgate ait pu être la principale raison de l’achat, l’entreprise Todd Snyder était également considérée comme un opportunité de croissance pour l’entreprise. Tailgate a donné à American Eagle l’accès aux jeunes étudiants, mais Snyder a également été nommé vice-président exécutif de la société mère pour fournir des informations sur la mode et les tendances à la plus grande entreprise.

“Au cours des six dernières années, l’entreprise Todd Snyder a dépassé les attentes”, a déclaré Kessler. « Il est clairement un grand designer pour hommes et comprend vraiment l’homme moderne. Et il n’y a vraiment personne d’autre qui fait ce qu’il fait.

En plus de l’activité Tailgate, la contribution de Snyder à American Eagle a également « aidée à l’ensemble de notre activité masculine », a déclaré Kessler.

Kessler a déclaré que les trois magasins de vente au détail de Snyder fonctionnaient bien et que, par conséquent, la société « envisage une nouvelle expansion de la vente au détail. Sa plus forte notoriété de marque se trouve dans la région métropolitaine de New York, mais nous espérons reproduire ce succès dans d’autres régions. » Kessler a déclaré que le plan était de “remplir New York”, puis de chercher à ajouter des unités à Chicago, Los Angeles, Washington, DC et dans d’autres villes où la marque fonctionne bien.

Il a également de grands espoirs pour le magasin du Rockefeller Center, qui, selon lui, sera «un grand produit phare. Geai [Schottenstein] est très désireux de planter un drapeau sur la Cinquième Avenue.

Le magasin du Rockefeller Center ouvrira ses portes plus tard cette année.

Snyder a déclaré que Schottenstein lui avait dit qu’il le considérait comme “le prochain grand designer américain” et avait donné son feu vert à l’ouverture de plus de magasins. “Il m’a donné le nombre de 10”, a déclaré Snyder. L’ouverture de magasins sert également à créer un halo pour l’activité numérique, qui représente 85 % des ventes globales de la marque.

Il existe également un plan d’expansion à l’extérieur des États-Unis. « Notre objectif est de nous développer au niveau national, puis de nous tourner vers l’international », a déclaré Snyder. Sur la liste, un retour au Japon, ainsi qu’à Londres. « Le numérique est vraiment important pour nous et ce sera la clé pour construire la marque sur ces marchés. »

Ce qui ne devrait pas arriver de si tôt, c’est que Snyder s’occupe de vêtements pour femmes. « Nous en avons parlé, mais cela n’arrivera pas d’ici un an ou deux. Commencer une chose est difficile, mais en faire deux est vraiment difficile.

Au lieu de cela, Snyder prévoit une deuxième collaboration avec LL Bean qui devrait sortir le mois prochain et se penche sur le marché des hommes de grande taille. Et il a révélé qu’il s’associait à J. Press sur une collection qui sortira en octobre qu’il a décrite comme “un mauvais garçon prend du preppy”.

La veste Dylan de la Capsule TSX.

Il va aussi profiter des prochains mois pour fêter son anniversaire. En plus de la capsule TSX, qui a été abandonnée lundi, il a créé un catalogue avec l’artiste Ryan McMenamy qui a illustré toutes les pièces signature de Snyder qui sortiront en octobre, et il existe plusieurs produits en édition limitée destinés à commémorer l’étape qui a déjà sortis ou sortiront l’année prochaine, y compris les lunettes Moscot, les baskets New Balance, les desert boots Clarks, les maillots de bain Birdwell et les vêtements d’extérieur Rocky Mountain Featherbed.

Bien qu’il existe d’autres grands créateurs de vêtements pour hommes, il pense que son esthétique – et son modèle commercial – sont suffisamment différents pour continuer à se tailler une niche. “Quand j’ai commencé dans l’industrie il y a 30 ans, il y avait ces grandes personnalités qui animaient les marques de créateurs”, a-t-il déclaré. « Et maintenant, il s’agit vraiment davantage du modèle d’affaires. Il s’agit de se connecter avec des clients qui veulent en savoir plus sur vous, plus sur la marque, plus sur l’endroit où vous fabriquez vos vêtements, quelle est votre philosophie. Donc je pense que c’est ce qui a pas mal changé. Tu as encore les Virgilles [Ablohs] — Virgil est maintenant le nouveau Calvin — mais c’est de la haute couture. Pour le client de tous les jours, je pense qu’il y a définitivement un vide sur le marché.

Il a poursuivi : « Je suis entouré de beaucoup de grands créateurs, que ce soit Thom Browne ou de jeunes talents comme Emily Bode. Donc honnêtement, je ne sais pas où je serai dans 10 ans, mais je pense qu’il y a beaucoup plus de clients à avoir là-bas. Je pense que c’est la principale raison pour laquelle Jay disait que vous deviez entrer et revendiquer ce rôle d’être le grand créateur américain de vêtements pour hommes, et j’aime ça comme objectif. C’est certainement ce que nous allons nous efforcer d’atteindre.