Todd Snyder crée la collection Jack Purcell pour Converse – WWD

Todd Snyder, le roi des collaborations, s’associe pour la première fois à Converse sur une collection sur le thème de Jack Purcell.

Purcell était un joueur de badminton canadien champion du monde qui a conçu une baskets basses en toile blanche et en caoutchouc appelées PF Flyers en 1935. Elle est devenue membre de la famille Converse en 1972 lorsque la marque a acheté PF Flyers et a assumé les droits de marque des baskets Jack Purcell. Converse, qui appartient maintenant à Nike Inc., a conservé les droits sur le nom Jack Purcell lorsqu’elle a vendu PF Flyers à New Balance en 2001.

Les chaussures Jack Purcell sont reconnaissables au «sourire» sur les orteils, clin d’œil au surnom de l’athlète, The Smiler, et sont devenues monnaie courante pour les sports pratiqués sur un court ainsi que pour la navigation de plaisance et le golf.

En utilisant cela comme toile de fond, Snyder a conçu une capsule de chaussures et de vêtements destinée à célébrer l’esprit de Jackness. La ligne porte un motif à carreaux et des graphiques audacieux Jack Purcell Racquet Club sur des vestes, des polos, des chemises à col rond et de rugby Harrington, ainsi que des joggeurs et une casquette. Snyder a également réinventé les chaussures, offrant une tige en daim et en toile de deux coloris, obsidienne et aigrette, avec des œillets contrastés et une ligne de chaussettes en liège, toutes deux dotées d’une semelle en caoutchouc à chevrons à haute adhérence remasterisée.

Les prix varient de 35 $ pour une casquette de baseball et 60 $ pour un polo à 75 $ pour les joggeurs ou les chemises de rugby et 160 $ ​​pour une veste Harrington. Les chaussures coûtent 95 $ ou 100 $.

Snyder a fait l’éloge de Converse, affirmant que la société «crée des silhouettes emblématiques comme la Jack Purcell, un classique de la cour avec près de 100 ans d’histoire. J’adore l’idée de l’athlète rebelle qui joue selon ses propres règles et qui voulait créer une collection qui semble classique, mais offre quelque chose d’un peu inattendu et irrévérencieux.

«Le Jack Purcell possède une personnalité unique dans notre gamme de chaussures et il est passionnant de voir Todd Snyder adopter l’attitude de la silhouette pour présenter la collection de vêtements la plus cohérente inspirée du classique de la cour à ce jour», a déclaré Jon Tappan, vice-président et général. directeur de l’habillement mondial chez Converse. «Todd combine sans effort le savoir-faire et l’irrévérence de Converse avec sa sensibilité et son classicisme par excellence sur un assortiment nettement élevé de chaussures et de vêtements.

La campagne Converse x Todd Snyder qui l’accompagne est destinée à célébrer l’esprit de «Jackness» en mettant l’accent sur un groupe de personnes qui incarnent l’esprit d’un champion, tout en brisant les barrières dans leurs domaines. Ils comprennent la star de la WNBA et athlète Converse Natasha Cloud, l’escrimeur olympique Miles Chamley-Watson, le danseur de ballet James Whiteside, le taureau Alex Fine, le producteur DJ Clark Kent et le skateur et athlète Converse de 17 ans Bryce Wettstein. Un film est centré sur le slogan «Vous ne connaissez pas Jack».

La collection Converse x Todd Snyder Jack Purcell sera lancée dans le monde entier le 20 mai et sera vendue sur les sites Web Todd Snyder et Converse, dans les magasins Todd Snyder et chez d’autres détaillants sélectionnés.

Snyder, qui a lancé sa propre marque en 2011, s’est associé à diverses marques au cours de la dernière décennie, notamment Champion, LL Bean, Timex, FootJoy, New Balance et Legent, une marque de bourbon.