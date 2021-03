Todibo: Ça craint d’aller à Barcelone et de ne pas jouer

Jean-Clair Todibo a parlé de son passage à Barcelone et a une fois de plus déploré le manque d’opportunités qui lui a été donnée au Camp Nou.

Le défenseur français est actuellement prêté à Nice. Il est revenu en Ligue 1 sdde en janvier après n’avoir fait aucune impression à Benfica dans la première moitié de la saison.

Todibo a déjà fait sept apparitions dans l’élite française et a clairement montré à quel point il aimait jouer.

«Ça craint d’aller à Barcelone et de ne pas jouer. Je préfère porter le maillot CS Sedan Ardennes et jouer plutôt que d’aller à Barcelone et de ne pas jouer. Déjà vous souffrez moins de critiques à Sedan.

«La présentation à Barcelone, c’est de la folie, mais je n’ai joué que cinq matchs, c’est faux dans la vraie vie. J’ai gagné une Liga (en 2019), mais je n’ai pas aidé l’équipe, j’ai joué quand nous avions remporté le titre!

«Abidal m’a vu comme le remplaçant de Piqué. J’ai joué deux matchs, puis Valverde m’a dit que j’étais le quatrième défenseur mais que j’allais devoir le prouver en pré-saison. Umtiti a été blessé. J’ai fait la bonne chose, mais je n’ai pas ma chance.

«Je ne demande pas de jouer le Clásico, mais de me faire jouer des matchs, je pense que j’ai le niveau pour jouer contre Leganés, avec tout le respect que j’ai pour eux. J’ai attendu 2 mois pour jouer contre l’Inter Milan et j’ai compris que je devais partir.

Source | L’Equipe