Todos tus datos a salvo con este disco externo de 6TB en oferta

Cada vez son más y más los datos que debemos almacenar. La pregunta no es si nos quedaremos o no sin espacio de almacenamiento, la pregunta es cuándo ocurrirá eso. Por ese motivo, además de almacenamiento de nuestro PC y lo que podamos guardar en la nube, estos 6 TB de espacio nos vendrán como anillo al dedo. La buena noticia es que Este Western Digital My Book tiene un gran descuento en Amazon.

Gran capacidad y herramientas para tus datos

My Book es un disco de almacenamiento de sobremesa seguro, diseñado para complementar que ofrece una gran cantidad de espacio para guardar fotos, vídeos, música y documentos. Está con función de importación de redes sociales y almacenamiento en la nube, protección por contraseña y se combina con los servicios with WD Backup o Time Machine. En este caso concreto estamos hablando de 6 To de almacenamiento seguro.

La sécurité des données est importante, et c’est le cas, c’est une discothèque duro tiene un cifrado de hardware AES de 256 bits avec les herramientas de WD Security que ayuda a que el contenido sea privatado y esté seguro. Tan solo habrá que activar la protection mediante contraseña y configurar la contraseña personalizada. Además, incluye un software que se conecta a las redes sociales y los servicios de almacenamiento en la nube más populares, como Facebook, Dropbox y Google Drive. De esta forma podremos importar nuestras fotos, vídeos y documentos al disco de forma rápida y directa.

También hay que destacar que podremos realizar copias de seguridad de forma automática, escogiendo la hora y la frecuencia con la que quiere que se realicen las copias de seguridad de los archivos importantes de su sistema. En este caso contaremos avec opciones de rutina de copia de seguridad complete para Poder recuperar los datos en el caso de que nuestro ordenador sea infectado por un virus o se produzca cualquier fallo en el sistema.

Con un grand descuento

Une discothèque duro externo de esta calidad y capacidad no es precisamente una baratija. De hecho, el precio oficial es de 230 euros, pero por suerte lo encontramos en Amazon con un énorme descuento de más de 100 euros, lo que deja su prix final en 127,99 euros. Estamos hablando de una rebaja del 44%, por lo que se trata de una excelente oportunidad. Además, los clientses Prime de Amazon no pagarán gastos de envío. También podrán seleccionar la modalidad de pago a plazos, que en este caso ofrece una financiación de este disco duro con pagos de cuatro cuotas de 32 euros sin intereses.