Tod’s lancera une nouvelle capsule T Factory en septembre – WWD

SCHÉMA DE L’USINE T : Tod’s lancera sa quatrième capsule T Factory en septembre et dévoilera aujourd’hui sa collaboration avec la marque japonaise Hender Scheme, fondée par le designer Ryo Kashiwazaki.

Les détails sont encore secrets, mais Tod’s a déclaré que la collection capsule sera lancée avec un événement pendant la Fashion Week de Milan. Il sera disponible immédiatement après dans certaines boutiques Tod’s, sur Tods.com, au 10 Corso Como à Milan et Séoul et au Dover Street Market à Tokyo, Pékin et Singapour.

Tod’s et Kashiwazaki partagent une expertise en matière de chaussures. Né à Tokyo en 1985, le créateur a commencé sa carrière dans une usine de chaussures alors qu’il était étudiant à l’université en 2005.

Il a fondé la marque Hender Scheme en 2010, en se concentrant sur les chaussures et les baskets. Hender Scheme présente ses collections à Paris depuis la saison automne 2015.

Pour la capsule T Factory, Kashiwazaki a travaillé avec le directeur créatif de Tod’s Walter Chiapponi.

T Factory a été lancée en 2018 dans le but de créer des projets non conventionnels avec des designers et artistes du monde du luxe et du design, en dévoilant différentes collections tout au long de l’année, ainsi que des capsules et des éditions limitées. Les designers réinterprètent le style et l’héritage de Tod à travers leur propre créativité.

Après des collaborations avec Alessandro Dell’Acqua en 2018 et Alber Elbaz en 2019, la marque s’est associée l’an dernier à Maiko Kurogouchi, la créatrice du label japonais Mame Kurogouchi, qui a créé une capsule exclusive de prêt-à-porter et d’accessoires.