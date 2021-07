Tod´s No_Code : un projet de chaussures technologiques d’inspiration automobile

On les appelle shoekers, une fusion de l’élégance de la chaussure -chaussure- avec le confort et la performance des baskets.

Dans un parfait équilibre entre le travail des artisans italiens et la technologie, la chaussure transalpine classique et la chaussure informelle, les No_Code de Tod’s ont été créées selon la méthodologie du design automobile : la beauté de la forme et des proportions tendent à suivre le rapport 6 : 4. Pour ces chaussures un rapport entre le cou-de-pied et le talon de 7 : 3 a été appliqué pour lui donner une silhouette plus sportive, très proche de celle d’une voiture. En effet, la silhouette rappelle celle d’une voiture de sport, la pointe a été volontairement abaissée pour créer un « effet aérodynamique », comme si la chaussure allait « accélérer » comme une voiture de course.

Trois matériaux

Elles sont en cuir de veau italien (pour sa douceur et sa flexibilité), en mélange de laine stretch pour le cou-de-pied (pour le confort) et une semelle en caoutchouc EVA (qui est super légère et confortable), avec les pointes sur le talon en référence à l’emblématique conduite Gommino chaussures par Tod’s.

La semelle est un mélange exclusif d’EVA et de caoutchouc qui, dans le processus de construction, doit être calculé avec précision pour s’adapter à environ 70% du moule de la chaussure. C’est parce que le matériau se dilate à mesure qu’il grandit et remplit le moule. Cette technique incorpore beaucoup d’air dans la semelle, la rendant super légère et confortable.

La tige en mesh a été remplacée par du néoprène avec plus de détails en cuir, donnant à la chaussure plus de structure et créant ainsi un profil de cou-de-pied semblable à celui d’une voiture.

No_Code X : détails techniques

La semelle No_Code X a été rehaussée sur les côtés et semble plus épaisse, mais malgré l’augmentation du volume, la chaussure pèse 10% de moins que les modèles No_Code précédents et est beaucoup plus flexible. Des bandes de caoutchouc emblématiques ont été appliquées à l’extrémité du talon de la semelle intérieure No_Code X pour offrir un effet d’amorti amélioré qui réduit le poids total de la semelle.

Sur ce modèle, la tige No_Code X présente une combinaison de tissu tricoté et de cuir ou de daim pour offrir un maximum de confort en termes d’ajustement, ainsi qu’une touche supplémentaire de flair italien.

Yong Bae Seok : concepteur de No_Code

Tod’s a confié le projet No_Code au designer coréen Yong Bae Seok, qui a traduit la philosophie Tod_Code dans ses créations. Yong Bae Seok est un designer industriel né à Séoul, en Corée du Sud, résidant en Europe. Yong a obtenu son diplôme de premier cycle à l’Université Hansung de Séoul, puis a déménagé en Italie et a poursuivi ses études à l’IED à Turin, où il a obtenu une maîtrise en design industriel.

www.tods.com