Lorsque le mandat du président de la FIA, Max Mosley, a pris fin en 2009, j’ai soutenu Ari Vatanen, champion du monde de rallye de 1981 devenu politicien européen, Ari Vatanen. Vatanen s’est opposé à son ancien patron de l’équipe Peugeot, Jean Todt.

J’ai été incroyablement déçu lorsque Todt – mieux connu pour avoir organisé l’hégémonie de Ferrari dans les années 2000 – a remporté, avec une marge considérable, ce qui était mon 56e anniversaire.

Todt a été ouvertement soutenu par Mosley qui a non seulement fait campagne contre Vatanen – probablement effrayé de ce qu’il pourrait découvrir – mais a suggéré « Jean continuera mon bon travail », une pensée horrible pour tout fan de sport automobile honnête. Oubliez la vie privée non conventionnelle de Mosley ; voici l’homme derrière des changements de règles aussi lamentables que le passage de 3.0 V10 à 2.4 V8 « pour des raisons de sécurité » et l’introduction de pneus « slick » rainurés.

Pourtant, Todt a carrément gagné, et je lui ai donné un an pour faire ses preuves, pour renverser la présidence après les scandales sans fin des années Mosley. En octobre 2010, j’ai commencé à écrire une critique de la première année de mandat de Todt, en essayant en fait de le clouer. Mais peu importe à quel point j’ai essayé ou à quel point j’ai creusé, je ne pouvais, en toute honnêteté, trouver aucun défaut substantiel. Au contraire, au contraire, car il s’était éloigné de Mosley, quoique furtivement.

Todt a remplacé le controversé Mosley en charge de FIAIndeed, la personne à qui j’ai parlé – y compris Ari et plusieurs des anciens critiques de Todt – a ouvertement admis qu’il avait fait un travail remarquable au cours de sa première année de mandat, ayant largement stabilisé et unifié ce qui avait été une organisation plutôt fracturée. sous Mosley. De manière frappante, il n’avait pas victimisé ceux qui se dressaient contre lui, beaucoup devenant des fonctionnaires dans son administration ; également, Mosley était devenu ouvertement critique de Todt.

En effet, en 2013, l’un des anciens lieutenants de Mosley, David Ward, a organisé un premier défi avant les élections de 2013, mais a rapidement été éliminé. (à l’époque) au Sénat de la FIA.

Lorsque Todt a remporté la présidence en 2009, il n’y avait pas de Formule E (à l’époque, Tesla ne produisait que des voitures de sport géniales à base de Lotus avec une autonomie limitée, « hybride » était un logo collé à l’arrière d’étranges taxis de Tokyo et des halos n’étaient vus que sur les cartes de Noël – maintenant que cet appareil controversé a sauvé la vie d’au moins un pilote – et potentiellement jusqu’à six en seulement quatre ans. WRX n’existait pas, pas plus qu’un mouvement Women in Motorsport, ni une commission Handicap et Accessibilité.

Todt a remporté les élections présidentielles incontestées de 2013 et 2017 et a maintenant atteint la limite de mandat et d’âge – respectivement trois et 75 ans à la date de l’élection. Deux challengers à la présidence ont jeté leur chapeau dans le ring – Graham Stoker, profilé ici, et Mohammed bin Sulayem, qui sera profilé la semaine prochaine – avec l’élection prévue le 17 décembre à Paris.

Ainsi, dans une quinzaine de jours, l’ère Todt se termine en même temps – et de manière plutôt appropriée – avec la disparition du règlement actuel de la F1 et des pneus 13 pouces qui ont si bien servi la F1 pendant 30 ans. Alors qu’il sort du 8 place de la Concorde, 75008 Paris pour la dernière fois, Todt peut se prévaloir d’un solide palmarès, comme il l’a pu lorsqu’il a quitté Peugeot en 1993 et ​​Ferrari en 2008.

Todt a inauguré la série de courses tout électrique Formule EPour commencer, il a considérablement développé la FIA, en finançant l’expansion principalement via des négociations judicieuses avec la succession de détenteurs de droits commerciaux de F1, CVC Capital Partners et Liberty Media, ainsi que par la (ré)attribution périodique de droits commerciaux à WEC, WRC et WRX. La création de la Formule E par Todt a généré d’autres revenus de droits, tandis qu’un nouveau service marketing octroie des licences pour les équipements de sécurité approuvés – moyennant des frais.

L’effet net est qu’au cours des trois mandats de Todt, la FIA est passée de 228 organisations membres à 245 – dans ce qui est essentiellement un marché « captif » – avec, de manière cruciale, le plus grand facteur de croissance se produisant au niveau de l’ASN (club sportif national), qui est passé de 55 à 71. Les ACN (clubs mixtes sport et mobilité) sont passés de 73 à 75.

Dans le processus, les effectifs ont plus que doublé, passant de 90 en décembre 2009 à 222 (représentant 21 nationalités), le département des sports ayant presque triplé en taille (45 à 122) et l’administration passant de 38 à 83. Pour illustrer comment Todt a restructuré la FIA en métiers : Lors de son élection, la FIA n’avait pas de service des ressources humaines ; en 2011, le premier responsable RH a été nommé et aujourd’hui le département compte cinq responsables.

Ce financement accru n’a cependant pas été alloué uniquement à l’interne. En utilisant une partie de l’argent reçu des différentes transactions et de la vente d’actions F1, la FIA a financé des projets de sécurité et de développement du sport automobile – ainsi que des activités de mobilité qui ne concernent pas directement notre lectorat – à travers le monde, avec plus de 130 pays bénéficiant de 230 subventions. totalisant 20 millions de livres sterling. Les deux tiers de cette somme ont été consacrés au développement du sport automobile.

Grosjean a survécu au crash d’horreur à Bahreïn grâce à Halo. Par exemple, en 2010, un délégué syndical a été ajouté au panel, tandis qu’en 2013, des crash-tests plus stricts ont été rendus obligatoires, avec un halo cinq ans plus tard malgré une opposition interne et externe massive de divers milieux.

Parmi ses détracteurs figurait Romain Grosjean. « Je n’étais pas pour le halo il y a quelques années, mais je pense que c’est la meilleure chose que nous ayons apportée à la Formule 1 et sans cela, je ne serais pas en mesure de vous parler aujourd’hui », a-t-il déclaré depuis l’hôpital après avoir subi un accident ardent à 240 km/h à Bahreïn il y a un an. Le pilote Haas avait précédemment déclaré l’appareil, affirmant « n’a pas sa place en Formule 1… »

Bien que le cadre de base des moteurs hybrides F1 actuels, qui seront en service jusqu’à la fin de 2025, ait été conçu sous Mosley, le concept original à quatre cylindres a été abandonné en 2011 en faveur des moteurs à combustion interne V6 qui présentent des rendements thermiques de plus de 50% – des niveaux inouïs il y a à peine dix ans. L’année dernière, la FIA a fourni aux constructeurs de moteurs de F1 des lots de carburant synthétique expérimental – la prochaine grande nouveauté.

La Formule E n’a pas seulement été créée sous la direction de Todt, mais a subi d’énormes changements depuis son introduction en 2014. Les premières voitures avaient 150 kW et un 0-100 km/h/temps de trois secondes, avec deux voitures requises par pilote, si modeste était la capacité de la batterie. Les voitures 2022 « Gen3 » auront plus du double de la capacité de régénération d’énergie de leurs prédécesseurs et seront dotées d’une charge rapide. Toute cette technologie est pertinente pour les voitures de route, c’est pourquoi la catégorie a attiré le soutien de 10 fabricants.

La course électrique n’est pas non plus la seule catégorie d’énergie alternative : en 2020, une clause « H2 » a été validée par la Commission mondiale du sport automobile de la FIA pour fournir des orientations claires pour la propulsion à hydrogène. Plus tôt cette année, Toyota a engagé une Corolla équipée d’un moteur de développement à hydrogène dans certaines manches de la série de courses d’endurance japonaise Super Taikyu 2021 pour prouver la technologie, et participera à d’autres événements l’année prochaine.

Les équipes de F1 ont rejoint le programme d’accréditation environnementale de la FIAAu début de 2020, la FIA a adhéré au cadre d’action des Nations Unies pour le sport pour le climat et en 12 mois, elle a mis en place une stratégie pour accélérer la transformation « net zéro », pour favoriser les innovations durables qui peuvent être transférées du sport à la mobilité , et de réduire l’impact des événements. À ce jour, 14 ASN et divers circuits, promoteurs et organisateurs d’événements et équipes ont adhéré aux initiatives de la FIA.

Avant 2009, la route du karting à la F1 était un labyrinthe avec de nombreuses fentes potentielles erronées, mais un escalier monoplace a été créé par le président de la commission Stefano Domenicali – l’un des lieutenants de Todt Ferrari, et maintenant PDG de la F1 – avec des échelles similaires se mettant progressivement en place. pour les voitures tout-terrain/rallye, d’endurance et de tourisme. Certes, il y a encore trop de séries juniors, mais la rationalisation est en place donc la situation ne peut que s’améliorer.

Aucun sport mondial qui se respecte ne se targuerait d’un mur de la renommée célébrant ses plus grands représentants, pourtant, étonnamment, jusqu’en 2017, une telle plate-forme n’existait pas. Le premier, destiné aux champions de F1, a été officiellement inauguré en décembre de la même année à Paris, et plus tard également à la base de Genève de la FIA. Des champions de rallye et d’endurance ont été intronisés en 2019. Les plateformes sont également accessibles en ligne.

Ce qui précède n’est qu’un aperçu de la façon dont la FIA a évolué pendant la présidence de Todt et n’implique en aucun cas que Todt ait tout institué. Le fait est, cependant, que tout comme chez Peugeot et Ferrari, il a recruté les bonnes personnes – après avoir trouvé de l’argent pour les embaucher – puis les a chargés de construire une meilleure FIA.

Todt se décrit comme un « maniaque des détails ». Une mesure de sa position est que lors de la conférence de la FIA en juillet, aucun délégué ne s’est prononcé contre lui alors qu’il avait la liberté de le faire étant donné qu’il partait. La semaine dernière, j’ai interviewé Todt en exclusivité pour ce long métrage, en commençant par lui demander ce qu’il considère comme sa plus grande réussite au cours des douze dernières années.

Il m’a gentiment réprimandé d’avoir posé ce qu’il considère être « une mauvaise question » avant de dire : « Je ne critiquerai jamais mon prédécesseur en disant que nous avons fait mieux, nous avons fait moins bien, mais disons qu’avec mon équipe nous avons laissé une marque sur un grand organisation. »

Todt explique qu’il a « créé des alliances avec de plus grandes organisations dans le monde, avec le CIO, avec la FIFA avec l’UEFA, avec la fédération d’athlétisme » pendant son mandat. « Je suis maintenant envoyé spécial [on road safety] au Secrétaire général de l’ONU.

« Quoi que j’aie fait dans ma vie, quoi que je fasse, si je m’engage alors je suis un maniaque du détail sur tout. Et j’essaie d’être aussi direct, loyal, fiable. J’avais l’ambition de faire ce que je devais faire. Je laisse derrière moi une organisation saine et structurée.

Je lui ai dit qu’il est, cependant, trop passionné pour ne pas au moins suivre la F1 après avoir quitté ses fonctions. Il autorise un bref sourire. « Tant que je serai dans ce monde, je regarderai la Formule 1 et suivrai la course automobile. L’Arabie saoudite a marqué son dernier grand prix à titre officiel, conformément à son modus operandi d’assister à tous les nouveaux événements, qu’il s’agisse de F1, de rallye ou de WEC.

Il ne sera donc pas à Abu Dhabi pour le dernier grand prix sous sa présidence. Va-t-il, cependant, continuer à jouer un rôle actif au sein de la FIA après le 17 décembre, comme un rôle au Sénat ?

« J’ai changé le statut de ça, cette position n’apparaît pas [in the FIA statutes] plus », dit-il un peu platement. C’est un « non », alors.

Il continuera cependant avec ses autres intérêts, tels que le travail de sécurité routière de l’ONU et avec l’institut de la colonne vertébrale parisien qu’il a fondé mais ne serait pas tiré sur qui – si l’un des candidats – il soutient dans la course présidentielle, en disant seulement, » S’il vous plaît, comprenez dans ma position que je ne peux pas commenter. Contrairement à Mosley, alors…

La F1 a fait ses adieux à Todt en Arabie saouditeEn Arabie saoudite, le mot était que les élections sont trop proches pour être convoquées, que le vote pourrait aller dans les deux sens, mais une chose est sûre : ayant hérité d’une barre basse de Mosley, Todt a successivement (et avec succès) avancé à chaque année de sa présidence, à tel point que le lauréat aura intérêt à suivre un cours de saut à la perche avant de prendre officiellement ses fonctions. Une succession de directeurs d’équipe Ferrari l’ont rapidement découvert.

Todt a présidé à une période d’énormes changements pour l’automobile sous toutes ses formes – qui, par exemple, croirait que la FIA instituerait l’e-sport ou s’impliquerait dans l’électrification, le stockage d’hydrogène ou la conduite autonome ? Le nouveau président de la FIA a l’avantage de reprendre une organisation stable et bien financée, qui ne nécessite qu’une consolidation plutôt qu’une restructuration.

« Je vais dire quelque chose de très personnel », dit-il en terminant : « J’ai mis mon cœur [into the FIA] depuis plus de 12 ans pour essayer d’en faire le plus possible. Le 17 décembre dans l’après-midi, je disparaîtrai de la FIA.

« Je n’ai pas l’intention d’être une sorte de voix cachée ou quelque chose comme ça. Je vais partir et je vais me concentrer sur mon [other] engagements, mais pas là-dessus. Je dirai pour l’administration de la FIA, pour les membres de la FIA, je leur souhaite le meilleur, mais je ne pourrai pas être un influenceur là-dessus car mon temps sera écoulé.

