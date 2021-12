Todt « en pourparlers sur le rôle de consultant Ferrari » après la fin de la présidence de la FIA – .

Jean Todt, qui a supervisé la domination sans précédent de Ferrari sur la Formule 1 dans les années 2000, pourrait revenir dans l’équipe après la fin de son mandat en tant que président de la FIA la semaine prochaine, selon des informations en Italie.

Le joueur de 75 ans quittera la tête de l’instance dirigeante du sport automobile mondial à la suite de ses élections le 17 décembre.

Le journal Corriere della Serra a affirmé que Todt avait parlé à plusieurs reprises avec le président de Ferrari, John Elkann, de la possibilité de retourner dans la Scuderia. Les pourparlers auraient commencé aux 24 Heures du Mans en août, où Elkann a donné le signal de départ de la course.

Le rapport affirme que Todt reviendrait dans un rôle de consultant similaire à celui précédemment occupé par feu Niki Lauda chez Mercedes.

Une telle décision renforcerait le poids politique de l’équipe la plus célèbre de F1, en ramenant le très expérimenté Todt dans son giron aux côtés – et non à la place – du directeur de l’équipe Mattia Binotto. Todt conserve des liens étroits avec ses anciens collègues Ferrari Stefano Domenicali et Ross Brawn, qui occupent des postes de direction dans l’administration du sport respectivement en tant que président et directeur du sport automobile de la Formule 1.

Cependant, un porte-parole de Ferrari a déclaré à . qu’ils n’étaient au courant d’aucun projet de retour de Todt.

En tant que directeur d’équipe, Todt a emmené Ferrari à six championnats consécutifs des constructeurs entre 1999 et 2004, au cours desquels Michael Schumacher a remporté le titre des pilotes cinq années de suite. Ferrari a remporté ses plus récents trophées de championnat en 2007 et 2008, après quoi Todt a rejoint la FIA.

L’élection présidentielle de la FIA de la semaine prochaine est contestée par le vice-président de Todt, Graham Stoker, et son rival Mohamed Ben Sulayem.

