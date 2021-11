Todt : Max est comme Kimi, très différent de Lewis

Alors que le Championnat du monde de Formule 1 2021 est délicatement prêt, Max Verstappen de Red Bull devance Lewis Hamilton de Mercedes de huit points avec deux à faire, le président de la FIA Jean Todt ne choisit pas son camp car il admet une profonde admiration pour les deux prétendants.

La F1 mène une bataille pour les âges alors que les Young Guns affrontent la vieille garde. La nouvelle génération représentée par Max Verstappen, 24 ans, et son équipe Red Bull « start-up » qui a commencé sa vie au Grand Prix d’Australie 2005, après s’être transformée de l’équipe d’origine Stewart avant qu’elle ne devienne Jaguar.

D’un autre côté, Mercedes avec Hamilton, 36 ans, bat pour sa génération de pilotes en voie de disparition rapide dans l’élite avec une équipe dont l’héritage remonte au Grand Prix de France 1954.

Aujourd’hui, ce sont les meilleures équipes de F1 de loin, Red Bull propulsé par Honda défiant vraiment la puissance de Mercedes, qui a dominé le sport pendant la majeure partie de la dernière décennie.

Cette année a été épuisante, quoique passionnante, 20 manches du championnat jusqu’à présent avec des courses décisives restant dans l’inconnu de Djeddah dimanche prochain et les projecteurs plus familiers d’Abou Dhabi, qui promet d’accueillir un humdinger d’une finale.

Red Bull défiant Mercedes au cours de la dernière année des règles actuelles de la F1 était attendu

Que Red Bull ait pu défier sérieusement Mercedes pour la première fois, dans cette ère turbo-hybride du sport, n’a pas été une surprise pour Todt, qui a déclaré à RacingNews365 : « Ce n’était pas inattendu.

« Plus de stabilité dans les règles signifie que moins de progrès peuvent être réalisés et les marges sont plus petites. Les deux équipes ont également de nombreuses personnes talentueuses et les départements moteurs ont également continué à prendre des mesures. »

Le fait que Hamilton et Verstappen soient les pilotes les plus remarquables de cette époque, donnant tous deux à leurs coéquipiers respectés – Valtteri Bottas et Sergio Perez – une apparence décidément ordinaire presque tous les week-ends, est un bonus pour le sport qui a trop longtemps été dominé par Mercedes.

Faisant référence aux prétendants au titre Max et Lewis, Todt a poursuivi : « De plus, les deux équipes ont un pilote exceptionnel. Chaque pilote de Formule 1 est bien sûr bon, mais un petit nombre a ce talent supplémentaire. Si cela est combiné avec une bonne voiture, alors nous verrons ce que nous voyons cette année. »

Qui remportera le titre mondial de F1 2021, Verstappen est son premier des huitièmes de Hamilton ?

Todt a du respect pour les deux pilotes : « J’aime Lewis. J’admire qu’il reste si bon pendant si longtemps. Bien sûr, c’est plus facile lorsque vous conduisez pour la meilleure équipe avec la meilleure voiture, mais il a la passion.

« C’est bon pour Mercedes. À l’heure actuelle, il y a encore deux champions avec sept titres, mais les records sont toujours là pour être battus.

Todt respecte et soutient également l’activisme social largement rapporté de Hamilton : « Qu’il soit toujours impliqué de quelque manière que ce soit est très bien. Bien sûr, ça ne veut pas toujours dire que je suis d’accord avec la façon dont il s’implique, mais il croit en quelque chose, en son truc. Je respecte ça. »

« Encore une fois, je pense parfois que cela pourrait être fait différemment, mais le fait qu’il veuille être tellement impliqué dans chaque sujet, je le respecte aussi. »

Quant au Verstappen, le président a déclaré : « Max est très différent. Il est un peu comme Kimi Raikkonen. Très simple, énormément de talent. Son objectif est très différent.

Todt : Il y a d’autres pilotes qui peuvent également performer à ce niveau avec ces voitures

Todt a organisé les années de gloire de Ferrari au tournant de ce siècle, on a demandé à l’acteur clé de l’extraordinaire héritage de Michael Schumacher s’il aurait embauché Lewis ou Max s’ils avaient été là à l’époque ?

« Quand j’étais chez Ferrari, je voulais les meilleurs pilotes. C’est pourquoi je voulais Michael. Peu importe que je sois dans le monde des rallyes ou des voitures de sport, j’ai toujours voulu identifier le meilleur pilote.

« Maintenant, Max et Lewis sont les deux meilleurs pilotes. Cependant, il existe d’autres pilotes qui peuvent également performer à leur niveau avec ces voitures », a suggéré Todt.

La 21e manche de la saison 2021 de F1 est le tout nouveau Grand Prix d’Arabie saoudite sur le circuit de la corniche de Jeddah avec Verstappen devant Hamilton de huit points et Mercedes en tête du classement des constructeurs par cinq.