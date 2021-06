in

Le président de la FIA, Jean Todt, ne pense pas que la Formule 1 ait besoin du nouveau format de course Sprint qui sera testé pour la première fois le mois prochain.

“Si vous me demandez si je suis un grand fan de ça, la réponse est non”, a déclaré Todt, dont le troisième et dernier mandat en tant que président de la FIA se terminera plus tard cette année. “Je ne pense pas que la Formule 1 en ait besoin.”

Cependant Todt dit qu’il ne voit aucun mal à expérimenter les courses supplémentaires, dont la première aura lieu le samedi du Grand Prix de Grande-Bretagne, pour décider de la grille de départ de la 10e manche du championnat du monde.

“D’un autre côté, si les gens veulent essayer quelque chose, cela ne va pas nuire à la course de dimanche”, a déclaré Todt. « Ce sera une façon différente d’avoir une grille de départ dimanche. Donc ça ne coûte rien d’essayer.

La Formule 1 fait référence aux nouvelles courses de 100 kilomètres du samedi, auparavant connues sous le nom de « qualifications de sprint » sous le nom de « Sprint ». “Nous n’appelons pas cela une course”, a souligné Todt. “J’ai une part de responsabilité de ne pas appeler cela une course”, a-t-il ajouté. « Pour moi, la course est dimanche.

“Je suis curieux de voir ce qui va sortir mais je suis sûr que cela n’endommagera pas la course de dimanche”, a déclaré Todt. “Les gens peuvent dire que c’était plus intéressant samedi que dimanche, mais ce n’est pas un gros risque pour l’image et pour la crédibilité du championnat.”

La Formule 1 organisera deux autres courses Sprint cette année, une à Monza et une autre à Interlagos ou sur le Circuit des Amériques.

