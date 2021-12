Todt : Nous avons offert à Senna un contrat pour 1995

Ayrton Senna in Red, aurait été un match parfait pour la Formule 1 et ses fans, et cela aurait pu arriver, puisque Jean Todt a révélé qu’il avait offert au Brésilien un contrat pour piloter pour Ferrari en 1995.

Mais nous savons tous ce qui s’est passé, car le destin nous a cruellement privés du pilote légendaire le 1er mai 1994, à l’âge de 34 ans, avec seulement trois titres de F1 à son actif, avec bien d’autres possibles s’il avait vécu.

Et qui sait, comme ces titres auraient été en rouge, le président de la FIA, Jean Todt, révélant qu’à l’époque où il était le patron de la Scuderia, il avait eu des discussions en 1993 avec Senna – pilotant pour McLaren à l’époque – au sujet d’un éventuel transfert en Italie. équipe.

Ferrari le voulait pour 1995, Senna voulait le rejoindre en 1994

S’adressant à beIN Sports, Todt a rappelé ces négociations qui, si elles avaient abouti, auraient abouti à l’un des syndicats les plus convoités de l’histoire de la F1.

« Quelques semaines après mon arrivée chez Ferrari, j’ai rencontré Ayrton Senna pendant le week-end à Monza, dans l’hôtel sur le lac de Côme où nous logions », a commencé Todt.

« J’ai proposé de venir en 1995, mais il insistait pour 1994 », a-t-il révélé. « Nous avions déjà deux pilotes sous contrat, Jean Alesi et Gerhard Berger, nous n’avons donc pas pu répondre à sa demande, et quand Ayrton m’a demandé pourquoi j’ai expliqué la situation.

Ne prenant pas non pour une réponse, Senna a insisté pour ses demandes, mais Todt a tenu bon en honorant les contrats existants de ses chauffeurs, Alesi et Berger.

« Il ne voulait pas abandonner, disant que les contrats ne comptent pas en Formule 1, mais je lui ai dit que pour moi, ils devaient être respectés », a déclaré le Français.

« Nous lui avons offert un contrat pour 1995, mais nous savons ce qui s’est passé alors », a réfléchi Todt.

Senna et Ferrari n’ayant pas réussi à se mettre d’accord pour un entraînement en 1994, la légende brésilienne a continué et a signé avec Williams pour cette année-là, mais n’a terminé que deux courses avec l’équipe, car il a été tragiquement tué lors de son troisième à Imola alors qu’il tentait de garder Le jeune arriviste de Benetton Michael Schumacher aux abois dans la courbe à grande vitesse de Tamburello.

Step-up Michael Schumacher et le reste appartient à l’histoire

L’histoire montre que c’est Schumacher qui a rejoint Ferrari en 1996, écrivant l’histoire avec l’équipe de Maranello, remportant cinq doubles titres consécutifs entre 2000 et 2004, battant tous les records de F1 en chemin.

Todt a expliqué comment Schumacher a rejoint Ferrari : « Je voulais un pilote de haut niveau, quand je suis arrivé chez Ferrari, les directeurs de châssis ont dit que vous ne pouviez pas gagner à cause du moteur.

« Pour d’autres, le problème était le châssis, pour d’autres la responsabilité était les pilotes », a-t-il poursuivi, révélant des caractéristiques typiques de Ferrari dans la tourmente.

« Alors je me suis dit, il y a une variable qu’on peut supprimer : si on prend le meilleur pilote du monde ou au moins un pilote qui est déjà champion du monde, on peut éliminer une excuse.

« Si nous avions eu Senna, personne n’aurait pu pointer du doigt le pilote, c’est pourquoi nous avons ensuite pris Michael », a conclu Todt, qui en est actuellement à son dernier mandat en tant que président de la FIA.

Comme on dit, le reste appartient à l’histoire, mais on pardonnerait l’envie de demander le « et si ? » question. Et si Senna avait rejoint Ferrari, cela aurait-il fonctionné comme avec Schumacher ?

Eh bien, c’est une question à laquelle personne ne peut répondre, mais à laquelle il faut s’attarder…