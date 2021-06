Todt “préférerait moins de controverse” en Formule 1 · .

Le président de la FIA, Jean Todt, a déclaré qu’il aimerait voir moins de controverse dans le sport automobile, à la suite d’une série de différends sur les règlements de la Formule 1.

Plusieurs rangées de haut niveau ont éclaté en Formule 1 au cours de la dernière année. Déjà cette saison, les équipes ont dû modifier la conception de leurs ailerons arrière et la pression de leurs pneus à la suite d’affirmations selon lesquelles certaines tentaient de contourner les réglementations pour obtenir un avantage sportif.

L’année dernière, Racing Point – maintenant Aston Martin – a été condamné à une amende et à 15 points après avoir enfreint les règles concernant la conception des conduits de cuisson arrière.

La FIA a également annoncé qu’elle était parvenue à un accord privé avec Ferrari à la suite d’une enquête sur leurs groupes motopropulseurs, ce qui a entraîné l’introduction de nouvelles restrictions de conception. Cela a provoqué une réaction furieuse des équipes selon lesquelles les détails de l’affaire avaient été gardés secrets.

Todt a déclaré qu’il devait rester “complètement neutre” dans de telles controverses, mais aimerait voir un sport plus harmonieux.

« Plus de concurrence signifie plus de controverse », a-t-il déclaré. « Et c’est notre monde. Je préférerais probablement moins de controverse dans notre sport. Mais ce n’est pas la nature de notre sport.

Todt considère qu’une partie de son travail consiste à mettre en place des structures qui réduiront le potentiel de différends sur les règles.

« Honnêtement, j’ai essayé d’éviter la controverse et de faire le plus possible pour que les gens [come] ensemble. Ce qui d’ailleurs, c’est quelque chose que j’ai déjà mentionné l’année dernière, probablement Covid-19 parmi les choses positives [is] il a été capable de nous faire travailler tous ensemble dans une même direction.

« Il y a tellement de tension, tellement de compétition, mais encore une fois, c’est la nature du sport. Donc tu as une polémique sur la flexibilité de l’aile, sur la pression des pneus sur tout, je pourrais aller plus loin. Ce que je veux vraiment [is] que nous avons une bonne gouvernance et dans tout ce que nous faisons, nous avons une éthique, une bonne conformité dans notre sport.

La complexité du sport automobile rend difficile la police, a admis Todt. “[It’s] difficile parce que l’interprétation des règlements, où est la frontière entre « vous pouvez », « vous ne pouvez pas » – ce n’est pas mon travail de le faire, mais mon travail est de m’assurer que nous avons les meilleures personnes. Et clairement, nous avons renforcé drastiquement l’équipe, comme vous le savez.

Analyse : la Formule 1 a-t-elle enfin trouvé la solution à ses alarmantes défaillances de pneumatiques ?“Incidemment, nous avons quelque chose de très important, je ne sais pas si vous en êtes bien conscient, mais nous avons ce que nous appelons le comité technique sportif, car je déteste être en mesure d’avoir un gars qui décide” vous pouvez ‘, ‘vous ne pouvez pas’ – ce serait mauvais pour nous, mauvais pour lui, mauvais pour tout le monde. Nous avons donc un comité de pilotage, que nous avons également renforcé pour aider le plus possible les gouvernants.

“C’est donc ce que nous devons faire et plus de concurrence, plus de possibilités d’interprétation, nous devons donc être très, très, très stricts pour y parvenir.”

Todt a déclaré qu’il était alarmé par les accidents survenus à Bakou il y a trois semaines et a provoqué l’introduction d’une directive technique mise à jour concernant la façon dont les équipes exploitent leurs pneus.

« J’ai été très, bien sûr, très préoccupé par cela. Immédiatement quand c’est arrivé – je n’étais pas à Bakou – mais j’ai appelé notre peuple, j’ai appelé [Pirelli’s head of motorsport] Mario Isola, j’ai parlé avec lui, avec eux, plusieurs fois.

“La première pensée était que cela était dû à des débris, ce qui n’était pas le cas”, a ajouté Todt. « Il semblait que cela avait été autour de l’utilisation des pneus. Donc nous avons [produced] ce que nous appelons un TD pour s’assurer que les équipes utilisent toutes les pneus de la même manière.

