Todt rend un vibrant hommage à Schumacher sa présidence de la FIA se termine – .

Le président sortant de la FIA, Jean Todt, a déclaré que ses pensées allaient à son ancien pilote Michael Schumacher après que sa direction de l’instance dirigeante du sport a été commémorée lors de la cérémonie de remise des prix de la FIA hier soir à Paris.

Les élections pour remplacer Todt, qui est président depuis 2009, auront lieu aujourd’hui.

Le joueur de 75 ans, qui a récemment défendu l’introduction d’une gamme de casques de protection à bas prix, s’est vu présenter un exemple d’un casque signé par les champions du monde de toutes les catégories de la FIA au cours de ses trois mandats en tant que président.

Un Todt ému a déclaré qu’il était « sans voix » alors qu’il s’adressait aux participants. L’ancien directeur de l’équipe Ferrari, qui avec Schumacher a remporté six championnats des constructeurs et cinq titres de pilotes, a déclaré qu’il pensait à son ami qui a subi de graves lésions cérébrales dans un accident de ski il y a huit ans ce mois-ci.

« Je veux être très sincère, Michael me manque ce soir avec nous », a déclaré Todt. « Parce qu’il fait partie de ma vie, il le fera toujours, et nous avons construit tellement de choses ensemble parce que nous avons souffert ensemble et cela nous a rendus plus forts. »

Rappelant son élection à la présidence, Todt a déclaré : « Il y a 12 ans – demain nous aurons des élections – chaque candidat a été invité à avoir six personnes avec lui pour soutenir l’élection. Je me souviens qu’il y a 12 ans, j’avais trois personnes avec moi : ma femme, Michael et mon fils. Et c’est quelque chose que je n’oublierai jamais.

Todt, il est « assez heureux d’avoir terminé ce chapitre » après avoir terminé son troisième mandat en tant que président. « J’ai 12 ans, c’est long. Je veux dire faire le travail comme je l’ai fait, c’est exigeant.

« Je pense que c’est très bien que la FIA reçoive du sang frais, une nouvelle équipe. Parmi l’héritage que je laisse, je laisse une équipe incroyable et l’équipe est capable de continuer à faire le travail avec la nouvelle équipe élue.

« Bien sûr, j’ai toujours la même passion », a-t-il ajouté. « Je suis béni. J’aime la course automobile, je suivrai toujours la course automobile.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article . avec votre réseau :