ToeJam et Earl 3 KKK Boss Fight découverts dans le prototype Xbox

Dans les premières versions de ToeJam & Earl III: Mission to Earth de la Xbox, les extraterrestres éponymes ont battu un membre encapuchonné du Ku Klux Klan en tant que combat de boss final du jeu. Auparavant, nous n’avions que la parole du développeur à partir d’une obscure interview, mais maintenant nous pouvons enfin le voir par nous-mêmes grâce à la mise en évidence de nouveaux prototypes de pré-version.

Le créateur de ToeJam & Earl, Greg Johnson, a révélé ce surprenant patron final lors d’une interview en 2003 avec le défunt magazine Xbox Nation, indiquant que le patron du KKK en avait fait des copies de révision avant que Sega ne mette le kibosh sur le tout. L’antagoniste de fin de partie, connu officiellement sous le nom d’Anti-Funk, a été remplacé par un modèle de crâne flottant plus générique pour la sortie officielle du jeu.

Voici comment Johnson a expliqué la situation lors de cette interview :

Nous avons créé un jeu qui me tenait à cœur, étant mi-noir et mi-blanc, et l’une de mes missions est d’apporter la diversité culturelle à notre industrie, aux jeunes, à travers les jeux.

Et il ne fait aucun doute que c’est un risque. C’est juste une opportunité pour les gens de devenir pharisaïques et de sauter de haut en bas, et c’est l’un de ces boutons chauds. Et ToeJam et Earl et Latisha, il ne fait aucun doute qu’ils sont noirs – noirs urbains, yo, quoi de neuf. C’est de cela qu’il s’agit.

Et Sega était prêt à y aller et ils ont dit: “D’accord, nous comprenons cela, c’est un bon message. Nous savons que c’est risqué et que les gens pourraient y voir une opportunité, mais nous allons nous y tenir. » Alors j’adore ça.

Mais celui-là, l’Anti-Funk, est allé un peu trop loin pour eux. Quand je le faisais, c’était en fait un accident. Nous avions fait un tas de designs pour l’Anti-Funk, et l’artiste l’avait fait par inadvertance. Je l’ai regardé et j’ai dit : « Wow, c’est drôle. Cela ressemble à un chapeau du Ku Klux Klan. Et puis j’y ai réfléchi une seconde et je me suis dit : “Eh bien, quel meilleur méchant pour ces personnages noirs qui répandent le funk que l’amour et ce genre de référence oblique ?” Parce que ce n’était pas [obvious]— elle était sujette à interprétation.