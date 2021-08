TOEM propose une charmante aventure photo dessinée à la main pour basculer cet automne

Fans d’exploration cosy et de photographie de style Pokémon Snap, réjouissez-vous ! TOEM, de Something We Made, arrivera sur Nintendo Switch plus tard cette année.

Complet avec des visuels mignons, charmants et dessinés à la main et une sensation décontractée qui donnera à notre liste des meilleurs jeux sains sur Switch un bon rapport qualité-prix, TOEM vous permet de résoudre des énigmes et d’aider des PNJ amicaux en utilisant votre appareil photo.

“Partez pour une expédition délicieuse et utilisez votre œil photographique pour découvrir les mystères du TOEM magique dans ce jeu d’aventure dessiné à la main. Discutez avec des personnages originaux, résolvez leurs problèmes en prenant des photos soignées et frayez-vous un chemin à travers un paysage relaxant ! Prenez des photos avec votre appareil photo pour résoudre des énigmes et aider les gens !”

Aucune date de sortie précise n’a encore été donnée, mais nous savons qu’il arrivera à l’automne.

Ajouterez-vous celui-ci à votre liste de souhaits?