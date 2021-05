Toffees face doit gagner le match pour garder les espoirs européens en vie

Everton affrontera Aston Villa ce soir dans un match incontournable s’ils veulent faire une charge tardive pour les places européennes.

Les Toffees entrent dans ce match à six points de Chelsea en quatrième position et pourraient encore se classer parmi les quatre premiers si le résultat leur convenait avant la fin de la saison.

Everton de Carlo Ancelotti affrontera Aston Villa ce week-end

Villa semble prête pour une fin de mi-table ce trimestre et Everton espère pouvoir surprendre l’équipe de Dean Smith.

Ces deux-là ne se sont pas encore rencontrés cette saison après le report de leur match initial et n’ont pas encore été reprogrammés.

Everton v Aston Villa: Comment écouter

Ce match débutera à 20h le samedi 1er mai.

La couverture complète de Goodison Park sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19 heures.

Faye Carruthers sera votre hôte et les commentaires viendront de Mark Wilson et Micky Gray.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

Everton et Aston Villa s’affrontent en Premier League ce week-end Everton v Aston Villa: nouvelles confirmées de l’équipe

Le défenseur d’Everton, Michael Keane, est en forme après avoir surmonté une tension aux ischio-jambiers qui l’a exclu de leur victoire à Arsenal.

Abdoulaye Doucoure et Jean-Philippe Gbamin restent absents.

Le capitaine d’Aston Villa, Jack Grealish, est toujours absent de sa blessure au tibia depuis février.

Morgan Sanson et Trezeguet sont tous deux mis à l’écart avec des blessures au genou.

Everton: Pickford, Coleman, Godfrey, Holgate, Digne, Allan, Andre Gomes, Richarlison, Rodriguez, Sigurdsson, Calvert-Lewin.

Sous-marins: Keane, Delph, King, Mina, Iwobi, Nkounkou, Bernard, Davies, Olsen.

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Targett, Douglas Luiz, McGinn, Traoré, Barkley, El Ghazi, Watkins.

Sous-marins: Heaton, Taylor, Wesley, Nakamba, Elmohamady, Hause, Davis, Ramsey, Philogene-Bidace.

Everton v Aston Villa: Qu’est-ce qui a été dit?

Carlo Ancelotti, patron d’Everton: «Nous devons essayer de faire de notre mieux et voir dans quelle position nous nous trouvons à la fin de la saison.

«Nous sommes toujours dans le combat, c’est vraiment bien pour nous, vraiment important. Nous sommes dans une bonne dynamique, nous avons des joueurs disponibles, c’est donc un bon signe.

“Je pense que la victoire contre Arsenal nous a donné au moins plus de motivation, et j’espère que nous pourrons obtenir un résultat contre Aston Villa.”

Everton a besoin d’une victoire contre Aston Villa Everton contre Aston Villa: Statistiques et faits du match Everton n’a remporté aucun match de Premier League contre Aston Villa la saison dernière (D1 L1), la première fois depuis 2011-12. Everton a disputé trois matches sans victoire contre les Villans entre 2006 et 2012 (12 sans victoire). Ce sera la 205e rencontre de haut niveau entre Aston Villa et Everton, le match le plus joué en première division anglaise. Everton a remporté 76 de ces rencontres contre 74 des Villans (54 nuls) .Aston Villa a remporté plus de matchs (19) et marqué plus de buts (71) en Premier League contre Everton que contre toute autre équipe de la compétition. Il s’agit de la dernière première rencontre entre deux équipes dans une saison de haut vol anglais depuis 1987-88, lorsque le premier match de Luton et Nottingham Forest l’un contre l’autre a eu lieu le 13 mai.Everton n’a remporté qu’un de ses neuf derniers matchs de championnat à domicile (D3 L5), avec cette victoire contre Southampton en mars (1-0) .Everton a perdu sept matchs à domicile de Premier League cette saison – les Toffees n’ont perdu que plus à Goodison Park en une saison de 38 matchs dans la compétition en 1996-97 et 2015-16 (8, les deux fois) .Aston Villa n’a perdu que quatre de ses 14 premiers matchs de Premier League cette saison, terminant 2020 à la cinquième place du tableau. Depuis le début de l’année, les Villans ont perdu neuf fois en 18 matches, seuls Sheffield United et Southampton en ont perdu plus en 2021 (12 chacun) .Aston Villa a ouvert le score lors de chacun de ses trois derniers matchs de Premier League, mais a échoué. pour gagner l’un d’entre eux (D1 L2). Lors des 14 premiers matchs où ils ont marqué le premier cette saison, les Villans n’ont échoué que deux fois (W12 D1 L1) .12 des 44 buts d’Everton en Premier League cette saison ont été des têtes, le ratio le plus élevé de la division (27,3%). Pendant ce temps, Aston Villa a concédé la plus grande part de buts de la tête jusqu’à présent cette saison (24,3% – 9/37) .Aucun gardien n’a gardé plus de draps propres en Premier League cette saison qu’Emiliano Martínez d’Aston Villa (8). Seuls quatre gardiens ont jamais gardé plus de draps propres sur la route lors de leur première saison avec un club en compétition – Shaka Hislop avec West Ham en 1998-99 (9), Petr Cech avec Chelsea en 2004-05 (11), Ederson avec Man City en 2017-18 (9) et Alisson de Liverpool en 2018-19 (9).