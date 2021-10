« Together Alone »: la réinitialisation ambitieuse de Crowded House

Maison bondée s’est appuyé sur le producteur de longue date Mitchell Froom pour les guider à travers leur trio initial de LP, mais leur mode opératoire a radicalement changé lorsqu’il s’est agi d’enregistrer leur quatrième album, les années 1993 Ensemble seul.

Au lieu de se séquestrer en studio, le groupe a choisi d’enregistrer sur place. Décampant dans une maison appartenant aux amis de Neil Finn, Nigel et Judy Horrocks, sur la magnifique mais isolée plage de Karekare sur l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande, ils ont été rejoints par James/La verve producteur Youth, qui s’est d’abord fait connaître en jouant de la basse avec une importante formation post-punk britannique Tuer la blague.

Écoutez Together Alone sur Apple Music et Spotify.

Le groupe avait initialement rencontré leur nouveau producteur dans son studio de Brixton et avait été impressionné par son attitude, qui différait de la plupart des producteurs traditionnels de l’époque. « Il ne ressemblait à aucun autre producteur que nous avons rencontré à l’époque », a déclaré Neil Finn au site Web australien The Arts en 2013. « Il est apparu comme un évadé de Glastonbury, mais à l’intérieur de cela, il y avait une vive intelligence. »

Les jeunes avaient un penchant pour tout, des cristaux New Age au Paganisme, et il encourageait l’expérimentation en studio, faisant beaucoup jammer Crowded House. Son excentricité convenait à la réalisation d’un disque que Finn avait déjà envisagé d’être « plus lâche, tentaculaire et un peu plus psychédélique ».

Malgré sa gestation peu orthodoxe, Together Alone s’est finalement classé comme le record le plus ambitieux – et sans doute le plus satisfaisant – de Crowded House. Superposées avec des textures exotiques mais décisives, y compris des boucles, du lap steel et même des batteurs de bûches maoris, des chansons telles que «Fingers Of Love», «Kare Kare» et «Private Universe» étaient complexes, atmosphériques et infiniment touchantes. Ailleurs, « Locked Out » a secoué de manière atypique et le chatoyant « Distant Sun » se vantait sans doute de la mélodie la plus séduisante de Neil Finn à ce jour.

Dans l’ensemble, les critiques étaient d’accord pour dire que Together Alone représentait Crowded House à son apogée créative, avec le respectable mensuel britannique Q accordant à l’album cinq étoiles. Poursuivant la tendance amorcée avec Face de bois, les fans de British Crowdies ont également rapidement adopté Together Alone et cela a finalement engendré cinq hits du Top 30 britannique (parmi lesquels « Nails In My Feet » et « Pineapple Head »), est devenu platine et a culminé au n ° 4 sur l’album UK Top 40 graphique.

Le LP étant également en tête des charts néo-zélandais et se vendant fortement à la fois en Australie et au Canada, Crowded House s’est lancé dans une tournée mondiale longue mais mouvementée, qui a culminé avec le départ du batteur Paul Hester en avril 94, à mi-chemin de l’étape américaine. Il a été temporairement remplacé par le député Peter Jones, mais après la fin de la tournée, Neil Finn a concentré ses énergies sur son projet Finn Brothers avec son frère aîné Tim.

Le discret des frères, bien que salué par la critique, Finn est sorti en 1995, mais après que Capitol a publié l’anthologie Recurring Dream de son groupe principal à l’été 96, Crowded House a décidé de se séparer. Le produit du spectacle étant reversé à l’hôpital pour enfants local, le dernier concert du groupe sur les marches de l’opéra de Sydney (avec Hester derrière le kit) a attiré environ 100 000 fans et a été capturé dans toute sa gloire émotionnelle sur le célèbre album live et DVD Adieu au monde.

Ensemble seul peut être acheté ici.