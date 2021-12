Token Cryowar : Le vainqueur du jour dans le segment Metaverse

Le métaverse et les jeux pour gagner sont parmi les segments les plus populaires du marché de la cryptographie aujourd’hui, et le jeton Cryowar est impliqué dans les deux. Au cours de la journée en cours, cette pièce a fortement augmenté, vous pourriez donc être intéressé de le savoir.

Au moment d’écrire ces lignes, le jeton CWAR se négocie à 2,21 $, accumulant un gain de 70,58 % au cours des dernières 24 heures, tout en maintenant une perte de 19,50 % au cours des 7 derniers jours.

Sa capitalisation boursière est de 41,5 millions de dollars, se classant 2 791 dans le classement CoinMarketCap.

Avec le grand saut haussier qu’il a fait ces dernières heures, ce jeton est aujourd’hui le plus gros gagnant de la journée dans le segment Metaverse, et comme nous le verrons dans les prochains paragraphes, il peut encore nous donner de bonnes nouvelles.

Les meilleurs gagnants du jour dans le segment du métaverse. Source : CoinMarketCap.

Cryowar est un jeu multijoueur, qui s’exécute à l’intérieur de la blockchain Solana et utilise des objets NFT. Les joueurs démontrent leurs compétences dans une arène 1vs1vs1. Il est principalement conçu pour les appareils mobiles.

Utilisant le moteur de conception de jeux vidéo Unreal Engine, le jeu promet d’offrir des graphismes de haute qualité.

Cryowar mélange l’expérience de jeu traditionnelle avec plusieurs des pratiques les plus utilisées dans le monde de la blockchain, offrant un système de gouvernance DAO avec le jeton CWAR, des articles NFT, un système déflationniste et une finance décentralisée, créant ainsi un métaverse sans limites.

Actuellement, le jeu est en version bêta, que certains participants de la communauté ont réussi à tester. Les critiques ont été assez positives, ce qui semble favoriser la positivité sur le marché des jetons. Le jeu devrait être mis en ligne au cours du trimestre 2022.

En plus des tests bêta, un autre facteur qui peut encourager l’achat de ce jeton est la série d’airdrops que l’équipe marketing a réalisée pour ceux qui ont des pièces CWAR.

La tendance et le volume prédisent un bon avenir à court terme

Dans le graphique CWA vs USDT sur une période de 4 heures, nous voyons comment la récente forte hausse des prix a réussi à créer une tendance haussière à court terme, ce qui pourrait nous donner de bonnes nouvelles au cours des prochains jours.

Aujourd’hui, le prix du jeton Metaverse Cryowar a été entravé par une résistance immédiate à 2,21 $. A l’heure actuelle, il est fort probable qu’un nouvel élan soit sur le point de s’amorcer pour franchir cet obstacle, ce qui ouvrirait la voie à des gains assez intéressants.

Avec une capitalisation boursière de seulement 45 millions de dollars, il n’est pas déraisonnable de s’attendre à un profit de 200 %, 300 % ou 500 %. Cependant, le fait que son marché soit si petit entraîne également un risque plus important, à la fois en raison des baleines très influentes et de la petite base de détenteurs que cela signifie.

Il est très important de noter que le volume haussier récent a été plus élevé même que lorsque le prix était d’environ 4,5 $. D’un point de vue technique, il s’agit d’une divergence haussière, qui soutient les prévisions que je fais dans cet article.

Graphique H4 du jeton Cryowar vs Tether US. Source : TradingView.

Où peut-on acheter le token Cryowar ?

Le principal moyen d’acheter ce jeton est via les échanges centralisés KuCoin et Gate.io.

Étant un jeton qui fonctionne au sein du réseau Solana, vous pouvez également l’acheter via la grande variété d’échanges décentralisés qui fonctionnent au sein de ce réseau.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

