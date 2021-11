TokenPocket Crypto Wallet retiré de l’App Store

Apple a récemment supprimé le portefeuille crypto TokenPocket de l’App Store. Les développeurs à l’origine de l’application ont un litige de marque en cours avec PayPal. Le géant mondial des paiements allègue que TokenPocket a enfreint sa marque.

TokenPocket Crypto Wallet « temporairement » supprimé suite à un litige concernant une marque

TokenPocket a annoncé aujourd’hui qu’Apple avait temporairement retiré son application de l’App Store. Cupertino a déclaré à la société que la suppression était en réponse à une plainte de PayPal concernant le problème présumé de la marque.

Plus tôt en 2021, TokenPocket a reçu des communications de PayPal concernant le litige. Les développeurs ont souligné qu’ils étaient prêts à résoudre le problème de manière amicale. Cependant, ils disent que PayPal « n’a plus de réponses à cela ».

Nous attachons une grande importance à cela et avons dépêché des professionnels pour effectuer des recherches sur les marques des deux côtés, trier et communiquer en détail sous forme d’images et de textes pour expliquer les différences entre les marques des deux côtés.

TokenPocket n’a pas précisé le motif exact de la plainte relative à la marque. Cependant, Cointelegraph souligne que les discussions en ligne notent des similitudes entre le logo du portefeuille crypto TokenPocket et celui de PayPal.

Les deux logos comportent deux lettres de couleur similaire placées l’une à côté de l’autre. En fait, il n’est pas surprenant que les gens puissent confondre un logo avec l’autre. Un utilisateur de Reddit a affirmé avoir commis une telle erreur. « J’étais sur le point d’ouvrir TokenPocket mais j’ai accidentellement cliqué sur PayPal », a écrit l’utilisateur.

Le portefeuille crypto TokenPocket a été fondé en 2018 et prend en charge les principales blockchains publiques. La société prétend avoir « plus de dizaines de millions » d’utilisateurs dans le monde, utilisant le portefeuille pour stocker Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot, Kusama et autres.