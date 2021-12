Toki Tori pour Game Boy Color est réédité, 20 ans plus tard

Lorsque Toki Tori est sorti en 2001, l’adorable jeu de plateforme de puzzle a été bien accueilli, devenant un classique culte parmi ses fans – mais, étant sorti vers la fin du cycle de vie de Game Boy Color, il n’avait qu’une seule série de copies physiques .

Jusqu’à maintenant! Limited Run Games et Two Tribes se sont associés pour créer une nouvelle version de Toki Tori sur Game Boy Color – ni la version Wii, ni la version Wii U, ni même la version Switch, mais une véritable Game Boy honnête envers Dieu. Jeu de couleurs.

Pour célébrer la sortie et le 20e anniversaire du jeu, Limited Run Games vendra également la bande originale de Toki Tori sur deux disques, avec cinq des thèmes du jeu en versions normale et « déchiquetée », ainsi qu’une peluche de Toki Tori lui-même et un tee-shirt assorti.

Le jeu GBC est ouvert aux précommandes jusqu’au dimanche 9 janvier, sans limitation du nombre d’exemplaires qui seront réalisés. Le jeu coûte 39,99 $ pour la boîte et la cartouche uniquement, et 44,99 $ avec la bande originale – ou 182,99 $ pour l’ensemble du pack, qui comprend également There Is No Game: Wrong Dimension.