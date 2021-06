Tokit Omni Cook, le robot de cuisine intelligent qui vient tenir tête au Thermomix | La technologie

Un nouveau robot de cuisine intelligent arrive pour tenir tête au Thermomix. Nous parlons de Tokit Omni Cook, qui a obtenu un financement sur KickStarter et vient d’être lancé à l’échelle mondiale. Nous vous disons quelles sont ses caractéristiques et son prix.

Le robot de cuisine est devenu l’un des appareils électroménagers les plus recherchés. Aujourd’hui c’est loin d’être un appareil réservé aux personnes ayant plus de pouvoir d’achat, puisque sur le marché on peut trouver une multitude de modèles à la portée de toutes les poches. Grâce à cela, de plus en plus de personnes en ont un à la maison.

Si vous cherchez une alternative moins chère au Thermomix, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Un nouveau robot de cuisine intelligent vient d’arriver, doté de fonctionnalités avancées et d’un prix plus modéré. Il s’agit de Tokit Omni Cook, un appareil qui met des fonctionnalités haut de gamme à portée de main à un prix compétitif.

Tokit Omni Cook a un design compact pour prendre peu de place sur votre comptoir de cuisine. Aussi, puisque vous offre les fonctions de jusqu’à 21 appareils et ustensiles de cuisine, c’est un espace très bien investi.

Ce robot de cuisine intelligent est équipé d’un moteur haute vitesse de 500 W et d’une tête de coupe à quatre lames, capable de tourner à une vitesse de 12 000 tr/min pour effectuer un large éventail de tâches. Il dispose de température réglable entre 35 et 180 ºC et il a également une minuterie intégrée.

Omni Cook par Tokit a plus de 11 modes culinaires et il peut hacher, moudre, cuire à la vapeur, cuire à basse température ou faire du yaourt, parmi de nombreuses autres fonctions. Il possède une balance intégrée de haute précision, quelque chose qui vous permet de mesurer les ingrédients pour chaque recette.

La nouvelle alternative au Thermomix est équipée d’une connexion WiFi afin que vous puissiez effectuer des mises à jour régulières. De plus, il donne au robot accès à un livre de recettes complet qui comprend plus de 100 recettes développées par des professionnels de la cuisine et de la nutrition, qui Ils peuvent être suivis pas à pas à travers l’écran de l’appareil à l’aide du guide de cuisson.

Tokit Omni Cook peut être acheté via KickStarter au prix de 599 euros, 40% moins cher qu’il ne coûtera lorsqu’il arrivera dans les magasins grand public.