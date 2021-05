Tokushima Vortis accueille Consadole Sapporo dans son fief

08/05/2021 à 08:01 CEST

Dimanche prochain à 08h00 se jouera le match de la treizième journée de la J1 Japanese League, qui affrontera le Tokushima et à Consadole Sapporo dans le Stade de sueur de Pocari.

le Tokushima Vortis Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la treizième journée après avoir perdu son dernier match contre lui Sagan tosu par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des 12 matchs disputés jusqu’à présent, avec 10 buts en faveur et 17 contre.

Du côté des visiteurs, le Consadole Sapporo a réalisé un nul nul contre le Bellmare de Shonan, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau de bord devant le Tokushima Vortis. Sur les 11 matchs qu’il a disputés cette saison de la Ligue japonaise J1, le Consadole Sapporo il en a remporté trois avec un bilan de 17 buts contre 17 encaissés.

Concernant les résultats à domicile, le Tokushima Vortis ils ont gagné deux fois, perdu deux fois et fait match nul une fois en cinq matchs joués jusqu’à présent, indiquant qu’ils devront travailler dur pendant ce match s’ils ne veulent pas que plus de points s’échappent dans leur stade. À la maison, le Consadole Sapporo Il a un bilan d’une victoire, trois défaites et deux nuls en six matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Tokushima Vortis pour essayer de casser les statistiques.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, nous pouvons voir qu’entre les Tokushima Vortis et le Consadole Sapporo il y a une différence d’un point. Les locaux, avant ce match, sont à la seizième place avec 11 points au classement. Pour sa part, le Consadole Sapporo il compte 12 points et occupe la treizième place du classement.