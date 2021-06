Tokushima Vortis accueille le FC Tokyo dans son fief

in

22/06/2021 à 12:00 CEST

Mercredi prochain à 12h00 se jouera la rencontre du dix-neuvième tour de la Ligue japonaise J1 au cours de laquelle nous verrons le Tokushima et à FC Tokyo dans le Stade de la sueur de Pocari.

le Tokushima Vortis visages aux esprits renforcés pour le match de la dix-neuvième journée après s’être imposé en visiteur par le score de 1-2 à Cerise d’Osaka dans le Stade Yanmar Nagai, avec tant de Miyashiro Oui Nishio. De plus, les locaux ont remporté cinq des 18 matches disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 16 buts pour et 23 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Tokyo Il a remporté la victoire contre le Yokohama lors de leur dernier match de la compétition (0-1), avec un but de Adailton, il entend donc maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Tokushima Vortis. Avant ce match, le FC Tokyo ils avaient remporté sept des 18 matchs disputés en J1 Ligue japonaise cette saison et cumulaient un chiffre de 27 buts contre 23 en faveur.

En ce qui concerne les performances à domicile, le Tokushima Vortis ils ont gagné deux fois, perdu trois fois et fait match nul trois fois en huit matchs joués jusqu’à présent, c’est donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’occasions que prévu. A la maison, le FC Tokyo Ils ont gagné deux fois, été battus à trois reprises et ont fait match nul trois fois en huit matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’ils devront consacrer beaucoup d’efforts à leur visite au stade de la Tokushima Vortis si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade de la sueur de Pocari et le solde est à égalité en faveur de Tokushima Vortis. La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées dans la compétition, c’était en septembre 2014 et le match s’est terminé sur un score de 4-0 en faveur de la FC Tokyo.

En référence à leur position dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate qu’il y a un écart de six points en faveur de l’équipe visiteuse. le Tokushima Vortis Il arrive au meeting en quatorzième position avec 19 points au casier. Pour sa part, FC Tokyo il a 25 points et est classé onzième du tournoi.