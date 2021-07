Tokushima Vortis accueille Shimizu S-Pulse

in

07/10/2021 à 11h00 CEST

le Shimizu S-Pulse voyage ce dimanche à Stade de la sueur de Pocari se mesurer avec Tokushima dans leur vingt-deuxième match de la J1 Japanese League, qui débutera à 11h00.

le Tokushima Vortis Il atteint la vingt-deuxième journée avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Consadole Sapporo par un score de 1-0. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté cinq des 21 matchs disputés à ce jour, avec 16 buts pour et 26 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Shimizu S-Pulse vient de gagner son fief 1-0 dans le Stade IAI Nihondaira, avec un peu de Hara contre Oita Trinita lors du dernier match joué, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la Tokushima Vortis. Avant ce match, le Shimizu S-Pulse ils avaient remporté cinq des 20 matchs disputés en J1 ligue japonaise cette saison, avec un bilan de 20 buts marqués contre 26 encaissés.

Concernant les résultats à domicile, le Tokushima Vortis ils ont gagné deux fois, ont été battus à cinq reprises et ont fait match nul trois fois en 10 matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui redonnent espoir aux visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Shimizu S-Pulse Il a un record de trois victoires, cinq défaites et trois nuls en 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade de la sueur de Pocari, entraînant une défaite en faveur de la Tokushima Vortis. Le dernier match auquel ils ont joué Tokushima et le Shimizu S-Pulse Dans cette compétition, il a eu lieu en avril 2021 et s’est terminé par un résultat de 0-3 en faveur des locaux.

Si l’on analyse la situation de ces équipes au tableau des qualifications de la Ligue japonaise J1, on constate que l’équipe visiteuse est en avance sur Tokushima Vortis avec une différence de trois points. Les locaux, avant ce match, sont à la quinzième place avec 19 points au classement. Pour sa part, Shimizu S-Pulse il compte 22 points et occupe la treizième position du classement.