Tokushima Vortis et Shimizu S-Pulse font match nul 2-2 et les points sont partagés

11/07/2021 à 13h00 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade de la sueur de Pocari et qui a affronté le Tokushima et à Shimizu S-Pulse il s’est terminé par une égalité entre les deux prétendants. le Tokushima Vortis Il a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 1-0 lors du précédent duel contre Consadole Sapporo, accumulant un total de trois défaites consécutives dans la compétition. Du côté des visiteurs, le Shimizu S-Pulse gagné 1-0 à domicile lors de leur dernier match du tournoi contre Oita Trinita. Après le résultat obtenu, l’équipe locale s’est classée en quinzième position, tandis que la Shimizu S-Pulse il est resté à la treizième place à la fin du match.

La première partie du match a commencé du bon pied pour lui Shimizu S-Pulse, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Hara quelques instants après le début du match, à la minute 2. Mais plus tard, l’équipe locale a réagi et a égalisé le match grâce à un but de Watai à la 14e minute. Cependant, l’équipe visiteuse à la 19e minute a pris l’avantage grâce à un but contre son camp de Caca, fermant ainsi la première partie avec un 1-2 à la lumière.

En deuxième période est venu le but pour lui Tokushima Vortis, qui a obtenu l’égalité avec un but de Konishi juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 88, concluant le duel avec un résultat final de 2-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Tokushima de Dani Poyatos soulagé Konishi, Hamashita, Kakita Oui Diégo pour Suzuki, Sugimori, Nishino Oui Tamukai, tandis que le technicien du Shimizu S-Pulse, Michel-Ange Lotina, a ordonné l’entrée de Disaro, Ibusuki Oui Kawaï fournir Carlinhos Junior, Thiago Santana Oui Suzuki.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes à Tokushima (Sugimori Oui Konishi), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec cette cravate, le Tokushima Vortis il a été placé à la quinzième position du tableau avec 20 points. Pour sa part, Shimizu S-Pulse avec ce point il était en treizième position avec 23 points à la fin du match.

Au tour suivant de la J1 Japanese League, les deux Shimizu S-Pulse comme lui Tokushima Vortis jouera dans son fief un nouveau match contre lui Yokohama F. Marinos et le Crevette Osaka respectivement.

Fiche techniqueTokushima Vortis :Kamifukumoto, Shota Fukuoka, Cacá, Tamukai (Diego, min.77), Kishimoto, Iwao, Suzuki (Konishi, min.68), Watai, Sugimori (Hamashita, min.68), Nishino (Kakita, min.72) et MiyashiroShimizu S-Pulse :Gonda, Tatsuta, Valdo, Okui, Hara, Takeuchi, Katayama, Carlinhos Júnior (Disaro, min.77), Miyamoto, Thiago Santana (Ibusuki, min.82) et Suzuki (Kawai, min.92)Stade:Stade de la sueur de PocariButs:Hara (0-1, min. 2), Watai (1-1, min. 14), Cacá (1-2, min. 19) et Konishi (2-2, min. 88)