Tokushima Vortis et Shonan Bellmare concluent leur match de championnat par un nul (1-1)

30/05/2021 à 10h07 CEST

le Tokushima et le bellmar Shonan à égalité dans le match qui s’est déroulé ce dimanche Stade de la sueur de Pocari. le Tokushima Vortis est venu à la rencontre avec le moral renforcé après avoir gagné à domicile par un score de 1-2 à Cerise d’Osaka. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le bellmar Shonan n’est pas passé par les tableaux avec un résultat de 1-1 contre le Kawasaki Frontale. Avec ce résultat, l’équipe locale a été placée en neuvième position, tandis que le Bellmare de Shonan il est resté à la treizième place à la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a sorti la lumière grâce à un but de Caca à la 13e minute. Cependant, l’équipe de Hiratsuka à la 23e minute a réagi et a égalisé le match grâce à un but de Machino, terminant ainsi la première période avec un 1-1 au tableau d’affichage.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Tokushima Vortis sauté du banc Battocchio, Nishiya, Fujita, Fujita Oui Kawata remplacer Watai, Sugimori, Diégo, Iwao Oui Miyashiro, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Yamada, Éviter Nakamura, Ikeda, Takahashi et Ishihara, qui a sauté sur l’herbe pour Hiraoka, Nago, Tanaka, Taïga hata Oui Machino.

Avec cette cravate, le Tokushima Vortis il a été placé à la neuvième position du tableau avec 14 points. Pour sa part, bellmar Shonan avec ce point il était en treizième position avec 16 points à la fin du match.

Fiche techniqueTokushima Vortis :Kamifukumoto, Cvetinovic, Cacá, Diego (Fujita, min.58), Kishimoto, Iwao (Fujita, min.80), Suzuki, Watai (Battocchio, min.57), Sugimori (Nishiya, min.57), Miyashiro (Kawata, min.86) et KakitaShonan Bellmare :Kosei, Ishihara, Ono, Tachi, Okamoto, Tanaka (Ikeda, min.61), Hiraoka (Yamada, min.46), Taiga Hata (Takahashi, min.79), Nago (Shun Nakamura, min.61), Wellington et Machino (Ishihara, au moins 93)Stade:Stade de la sueur de PocariButs:Cacá (1-0, min. 13) et Machino (1-1, min. 23)