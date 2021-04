Tokushima Vortis prend les trois points après avoir battu Cerezo Osaka 1-2

14/04/2021 à 13 h 00 CEST

le Tokushima a remporté le Cerise Osaka 1-2 lors du match organisé ce mercredi au Stade Yanmar Nagai. le Cerise Osaka Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match disputé contre le Guêpe de Fukuoka. De la part de l’équipe visiteuse, le Tokushima Vortis perdu par un résultat de 1-0 lors du match précédent contre le Rouges Urawa. Après le résultat obtenu, l’équipe d’Osaka est cinquième à la fin du match, tandis que le Tokushima est le neuvième.

La rencontre a commencé du bon pied pour lui Tokushima Vortis, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Miyashiro dans la minute 15. Il a mis la cravate Cerise Osaka à travers un peu de Shindo à la minute 34, terminant ainsi la première période avec un score de 1-1.

Dans la seconde mi-temps, l’équipe visiteuse a marqué un but, car ils savaient comment profiter du jeu et ont réussi à traverser le filet de leur rival avec un but dans leur propre but de Nishio peu de temps avant la fin, plus précisément en 90, mettant fin au duel avec un résultat de 1-2.

Le technicien de la Cerise Osaka, Levir Culpi, a donné accès au champ à Nakajima, Kato, Matsumoto Oui Matsuda remplacer Nishikawa, Okubo, Kiyotake Oui Toyokawa, tandis que de la part du Tokushima, Dani poyatos remplacé Sugimori, Suzuki, Watai Oui Kakita pour Fujiwara, Fujita, Hamashita Oui Kawata.

Avec cette défaite d’après-match, le Cerise Osaka il s’est classé cinquième du tableau avec 17 points. le Tokushima Vortis, de son côté, il est resté à la neuvième place avec 14 points.

Lors du prochain match de la compétition, le Cerise Osaka jouera contre lui Consadole Sapporo loin de chez soi et Tokushima Vortis fera face au FC Tokyo à la maison.

Fiche techniqueCerezo Osaka:Jin-Hyeon Kim, Nishio, Shindo, Maruhashi, Matsuda, Fujita, Okuno, Kiyotake (Matsumoto, min.66), Nishikawa (Nakajima, min.46), Toyokawa (Matsuda, min.82) et Okubo (Kato, min. 46)Tokushima Vortis:Kamifukumoto, Shota Fukuoka, Suzuki, Diego, Kishimoto, Iwao, Fujita (Suzuki, min 75), Miyashiro, Fujiwara (Sugimori, min 61), Hamashita (Watai, min 75) et Kawata (Kakita, min 82)Stade:Stade Yanmar NagaiButs:Miyashiro (0-1, min.15), Shindo (1-1, min.34) et Nishio (1-2, min.90)